Миротворча місія сприятиме відновленню миру на українській землі – Президент України подякував Австрії за готовність зробити внесок у розгортання місії

Президент України Петро Порошенко обговорив з Федеральним Президентом Республіки Австрія Александером Ван дер Белленом ситуацію на окупованому Росією Донбасі.

«Президент Австрії в чергове запевнив у готовності Відня зробити свій посильний внесок у розгортання миротворчої місії ООН та рішень Ради Безпеки ООН», - наголосив Петро Порошенко.

«Безумовно, реалізація цієї ініціативи створить сприятливу атмосферу для відновлення миру на українській землі», - сказав Президент України. Він також відзначив, що, в разі необхідності, Україна готова збільшити свою присутність в миротворчих силах в інших регіонах і територіях.

«Хотів би також подякувати нашим австрійським друзям за неоціненний внесок у гуманітарну допомогу, в тому числі і тимчасово переміщеним особам, тим, хто поживає вздовж лінії зіткнення з окупованою територією. 4,8 млн євро, які були надані нашими австрійськими партерами – це позиція справжнього друга», - наголосив Глава Української держави.

«Ми дуже цінуємо це», - додав він.