Президент Петро Порошенко переконаний, 100- річчя дипломатичної служби України - свято не лише українських дипломатів, а абсолютно всіх, хто асоціює себе з нашою славною дипломатичною родиною.

«Як дипломат за освітою, як дипломат за фахом, як дипломат за покликанням, як політик, який вірить, передусім, у силу слова та аргументів. Це все чим озброєна наша дипломатія і наші дипломати. А ще дуже важливо – вони озброєні правдою. Бо правда зараз є з нами», - сказав Петро Порошенко під час виступу на урочистостях з нагоди цієї ювілейної дати.

«Місія українського дипломата – боронити добре ім’я своєї держави і свого народу, доносити до світу правду про те, за що Україна бореться і чому українська боротьба так важлива для інших, для всього світу. Бо ми боремося не лише за наш суверенітет, територіальну цілісність і незалежність. Ми боремося за свободу, за демократію в усьому світі», - зазначив Глава держави та додав, що «місія українського дипломата – показати не лише українську ідею, але й силу українського духу, незламного перед найстрашнішим випробуванням. Незламного крізь всю історію українського державотворення».

Президент наголосив, що дипломатична служба України править сьогодні свій офіційний сторічний ювілей та нагадав, що традиції української дипломатії сягають глибини віків, часів Гетьманщини та Київської Русі. «Наш сьогоднішній ювілей – це насамперед нагода згадати про нерозривний часовий зв'язок, який крізь сторіччя поєднує нас з початками дипломатичної служби Української Народної Республіки», - наголосив Президент та нагадав, що сто років тому було створено Генеральне секретарство міжнародних справ – провісник нинішнього Міністерства закордонних справ України.

При цьому, він підкреслив зв'язок поколінь та повторення подій, обставин, загроз та викликів, які постають перед українськими дипломатами. «Завдання, які стояли тоді і стоять сьогодні перед українськими дипломатами – поширення правди про нашу боротьбу, забезпечення підтримки нашої державності і незалежності у світі. І нерозривність тандему фронту військового і фронту дипломатичного», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент зазначив, що українська дипломатія завжди залишалася вагомою силою, яка завжди мала свій голос, який було чути, поруч з українською творчою і науковою інтелігенцією. «І цей голос завжди був проєвропейським. У кожен із моментів історії України, на кожному з його етапів, він не мовчав. Це був голос не бюрократа, як дехто намагається зараз представити дипломатів. Це був голос не чиновника, при усій повазі до них. Це був голос свідомого сина або дочки українського народу, сина або дочки своєї нації», - сказав Петро Порошенко.

«Коли інші не вірили – саме українська дипломатія не сумнівалася. Коли в інших опускалися руки – українська дипломатія невтомно працювала. Коли інші зупинялися – українська дипломатія йшла вперед. Ви відкривали для України нові можливості. Ви змінювалися самі – і я є свідком цього. Ви, точніше ми з вами, змінювали Україну», - відзначив Президент та подякував усім українським дипломатам за вірне служіння Батьківщині.

Він підкреслив, що «якість дипломатії – це якість держави» та наголосив, що сучасний дипломат – це не просто представник національної еліти, але й, як кажуть американці «agent of change».