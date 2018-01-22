Мистецтво учасників Революції Гідності народжене у вихорі бурхливих подій від неймовірно сильної любові до України – Президент на відкритті виставки

Президент Петро Порошенка разом з дружиною Мариною Порошенко взяли участь у відкритті виставки, присвяченої учасникам Революції Гідності – творчим особистостям «Переведи мене через Майдан».

Глава держави підкреслив, що чотири роки тому сталися незабутні події, які назавжди змінили життя України. «Мирний протест громадян тодішня влада перетворила на криваву розправу. Кажуть, що час загоює рани. Так не сталося. Час не притупив біль. Час не заспокоїв душу. Глибокий смуток через втрати все ще переповнює серця кожного з нас», - зазначив Президент. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні, всіх українських патріотів, які віддали свої життя за Україну.

Петро Порошенко наголосив, що події Революція Гідності закарбовані у кожного, але лише митці, завдяки дарованому Господом таланту, бачать події настільки яскраво й багатогранно, що допомагають відчути й осмислити їх всім іншим.

Глава держави зауважив, що серед учасників Майдану було чимало творчих особистостей. Президент нагадав про наймолодшого Героя Небесної Сотні Назарія Войтовича, який навчався на дизайнера і любив живопис, та про Валерія Брезденюка, який володів унікальною технікою малювання на воді і своїм даром вразив усю країну, взявши участь у шоу «Україна має талант». Глава держави додав, що Володимир Мельнічук фільмував відео та робив фото у найгарячіших точках Майдану, а у багатьох проектах, присвячених Революції Гідності та Героям Небесної Сотні, центральне місце займають твори Тетяни Чепрасової.

«Мистецтво учасників Революції Гідності – воно народжене у вихорі бурхливих подій від неймовірно сильної любові до України», - наголосив Президент.

Глава держави висловив переконання, що усі твори Героїв Майдану знайдуть гідне місце в Музеї Революції Гідності. «Спорудження Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні можливе тільки за адресою «Алея Героїв Небесної Сотні». Ні в якому іншому місці. Це святе місце не лише для кожного з нас, хто там був і тримав оборону, а для кожного українця в Україні і світі» , - наголосив Президент. Глава держави зауважив, що для реалізації цього знадобилися зміни до закону «Про регулювання містобудівної діяльності» і 6 лютого Верховна Рада їх ухвалила.

Президент також нагадав, що кілька днів тому на Майдані Незалежності було урочисто відкрито для загального огляду і врахування думки громадськості виставку міжнародного архітектурного конкурсу проектів Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності.

Експозиція виставки «Переведи мене через Майдан» відкрита у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал». На ній представлені роботи Тараса Більчука, Назарія Войтовича, Володимира Мельнічука, Олександра Тимошенка, Тетяни Чепрасової.