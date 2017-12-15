Між Києвом та Лісабоном має бути пряме авіаційне сполучення – Президент

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з українською громадою Португалії зазначив, що на Cамітах Україна-ЄС та Східного партнерства українська сторона поставила амбітні завдання, зокрема забезпечити митний та цифровий союз, єдиний авіаційний простір.

«Сьогодні ми чітко поставили питання, щоб було пряме авіасполучення, бажано лоукост, між Лісабоном і Києвом. І щоб ми підвищили рівень соціального захисту українців, які працюють в Португалії», - розповів Глава держави. Він наголосив, що українці, які працюють в Португалії, повинні мати рівні права з португальцями. Глава держави запевнив, що українська влада робить для цього все можливе.

Президент також запропонував організувати показ художнього фільму «Кіборги» у Португалії, який розповідає історію боротьби українців проти агресора. Глава держави зауважив, що разом з дружиною та героями-військовими нещодавно переглянув цей фільм. «Це той фільм, що бере за душу», - сказав Петро Порошенко.