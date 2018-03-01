Міжнародні партнери України не визнають вибори президента Росії в окупованому Криму – Глава держави

«Звичайно, що ми спостерігаємо і незаконні вибори – вибори президента Російської федерації. Незаконні на території окупованого Криму», - підкреслив Президент Петро Порошенко у коментарі під час державного візиту до Держави Кувейт.

Президент повідомив, що останні декілька днів мав інтенсивні міжнародні контакти. «І ми отримали запевнення щодо невизнання виборів президента Росії в Криму», - підкреслив він.

«І єдиний Президент, якого буде обирати Крим, буде Президент України. Я з цього приводу не маю жодного сумніву», - наголосив Петро Порошенко.