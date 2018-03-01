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Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу

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Державний візит Президента України до Держави Кувейт
Державний візит Президента України до Держави Кувейт

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Міжнародні партнери України не визнають вибори президента Росії в окупованому Криму – Глава держави

18 березня 2018 року - 16:11

Міжнародні партнери України не визнають вибори президента Росії в окупованому Криму – Глава держави

«Звичайно, що ми спостерігаємо і незаконні вибори – вибори президента Російської федерації. Незаконні на території окупованого Криму», - підкреслив Президент Петро Порошенко у коментарі під час державного візиту до Держави Кувейт.

Президент повідомив, що останні декілька днів мав інтенсивні міжнародні контакти. «І ми отримали запевнення щодо невизнання виборів президента Росії в Криму», - підкреслив він.

«І єдиний Президент, якого буде обирати Крим, буде Президент України. Я з цього приводу не маю жодного сумніву», - наголосив Петро Порошенко.

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Державний візит Президента України до Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 13:01
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