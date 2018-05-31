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Слово Президента на VII Національному молитовному сніданку

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На шляху до миру в Україні відкидаю дві крайнощі – авантюрний військовий наступ і капітуляцію - Президент

31 травня 2018 року - 14:50

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Івано-Франківської області вкотре наголосив, що робить все можливе, щоб на українську землю повернувся мир.

«Я відкидаю дві крайнощі на шляху до миру. Будь-які інші пропозиції є прийнятними. Крайнощі щодо ура-патріотичної ідеї авантюрного військового наступу, який буде потребувати життів мільйонів українських героїв. І друга ідея – капітуляція. Мир на російських умовах, коли ми маємо подарувати українську землю. Поки я Президент - жодного клаптику української землі ми не віддамо нікому», - наголосив Глава держави під час виступу на Святі останнього дзвоника Ямницького ліцею.

Президент підкреслив, що мир не означає здати українську землю російському ворогу і агресору. «Мир означає повернути український прапор і український суверенітет на окуповану територію Донбасу і незаконно анексованого Криму», - додав Петро Порошенко, зауваживши, що першим кроком до миру є рішення Ради безпеки ООН щодо миротворчої місії на Сході України.

«Чому це так важливо? Як тільки приходять на наше запрошення миротворці з усього світу, то російські окупаційні війська ідуть геть з України. І далі нам не треба ніякої допомоги. Ми всередині України дуже швидко порозуміємось. Якби тільки не було держави-агресора», - наголосив Президент.

Глава держави розповів, що нині Міністр закордонних справ Павло Клімкін перебуває у США на засіданні Ради безпеки ООН.

«Агресор не припиняє спроби дестабілізувати ситуацію в країні зсередини», - зауважив Петро Порошенко, нагадавши про нещодавню блискучу спецоперацію СБУ. «Весь світ побачив справжнє обличчя нашого ворога – засилають зброю, цілі вантажівки, засилають гроші, щоб вбивати українців, вбивати журналістів, державних діячів. Коли ми їх схопили на гарячому, то кажуть, що ми не так діємо. Вам не українців треба засуджувати, а Росію. Українці роблять все можливе, щоб триматися разом і захистити себе. Запевняю вас так буде і надалі», - наголосив Президент.

 
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