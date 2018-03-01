На території окупованого Криму не можуть відбуватися правомочні вибори російського президента – Президенти Австрії та України

«З точки зору Австрії зрозуміло, що анексія Криму є протиправною. І це є також позицією Європейського Союзу. Тому, на території Криму не можуть відбуватися правомочні вибори до російського парламенту та вибори російського президента. І це не тільки моя точка зору. Це однозначна точка зору всього Австрійського Уряду», - заявив Федеральний Президент Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен, відповідаючи на питання журналістів щодо визнання російських виборів в Криму.

Президент України Петро Порошенко подякував і Президенту, і Уряду Австрії за офіційну позицію, яка була висловлена на сайті МЗС Австрії про те, що вони «не спрямовують до Криму спостерігачів, не вітають і не визнають»

Глава Української держави висловив впевненість в тому, що «спільні і узгоджені дії мають врешті-решт призвести до звільнення усієї української території – на Донбасі і в Криму».

Президент також наголосив на важливості притягнення до відповідальності усіх тих, хто бере безпосередню участь в організації «так званих виборів», в тому числі і запровадження персональних санкцій проти них.

Петро Порошенко закликав усіх європейських партнерів та увесь світ рішуче відреагувати на «той виборчий фарс, який Москва організовує цієї неділі на окупованій території українського Криму – на четверту річницю спроби анексії Кримського півострова».

Під час переговорів Президентів України та Австрії окрему увагу було приділено європейському порядку денному, зважаючи на майбутнє головування Австрії в Європейському Союзі з липня цього року, особливо питанню зміцнення єдності та солідарності ЄС з Україною в протидії російської агресії. Також сторони обговорили шляхи відновлення миру в Україні та політику санкцій по відношенню до країни-агресора.

Президент України зазначив, що Україна і Австрія мають одну подібну гірку сторінку у своїй історії. «Рівно вісім десятиліть тому, як Україна чотири роки тому, Австрія пережила атаку з боку сусіда. Маю на увазі гітлерівський аншлюс. Геополітична одержимість однієї групки перекреслила надії цілих народів», - сказав Петро Порошенко.

Президент України наголосив на спільній позиції двох президентів щодо важливості історичних уроків тих подій, відповідальності, необхідності захисту та укорінення наших демократичних цінностей.

Водночас, він зазначив: «Рішучість нашої відповіді визначить, як швидко ми зможемо повернути Росію до поваги верховенства міжнародного права».

Глава Української держави наголосив, що «останні події на Сході нашої держави, коли недотримуються чергового перемир’я, яке було оголошено, останні події в Австрії, підтримка терористичних угрупувань в Україні – це безумовно додаткові аргументи щодо спільних і консолідованих дій і рішень щодо повернення Росії в формат міжнародного права».