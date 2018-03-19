Національна гвардія України крок за кроком наближається до стандартів провідних країн світу – Президент на полігоні НГУ

«Повсякдень виконуючи відповідальні бойові завдання, Національна гвардія України одночасно впроваджує найсучасніші досягнення у сфері оборонного будівництва. Крок за кроком наближається до стандартів провідних країн світу. Стрімкими темпами удосконалюються системи управління та зв’язку, невпинно розвивається логістика, приймаються на озброєння новітні зразки військової техніки», - зазначив Президент під час виступу на урочистому заході з нагоди відзначення 4-ї річниці Національної гвардії України.

За словами Глави держави, динаміка розвитку наочно помітна тут, на території нещодавно створеного Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів. Він нагадав, що багато років назад тут був Центр Київського загальновійськового училища. «Сьогодні цей Центр є символом того, що міжнародна співпраця нацгвардійців є також першим пріоритетом керівництва держави і керівництва Національної гвардії», - сказав Петро Порошенко. Він додав, що в рамках міжнародної співпраці, у міжнародному центрі у Яворові, відбувається взаємовигідне співробітництво з нашими партнерами – ми вчимося у них, вони вчаться у нас. «Вчаться як бити ворога, вчаться як боронити державу від найсучаснішої техніки, яка стоїть на озброєнні держави агресора», - зауважив Президент.

Глава держави нагадав, що Національна гвардія вступила до Міжнародної Асоціації сил жандармерії та поліції у статусі військової установи.

«Приєднання у якості повноправного члена – знак визнання належного рівня військового формування. Для будь-якого професіонала така оцінка з боку наших іноземних колег має велику вагу», - підкреслив Петро Порошенко.

Вітаючи бійців НГУ з 4-ї річницею з моменту створення, Глава держави підкреслив, що громадяни України усвідомлюють внесок Національної гвардії у справу захисту держави. «Про це свідчить висока довіра суспільства до своїх захисників. Від імені мільйонів українців я, як Президент України і як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, щиро вітаю відважних воїнів в день вашого професійного свята», - підсумував Президент.

По завершені урочистої частини під час відвідування Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України Президент ознайомився із системою підготовки особового складу НГУ, умовами перебування на полігоні та зразками військової техніки, озброєння, засобів зв’язку, які використовують військові частини і підрозділи Національної гвардії України.