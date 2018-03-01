Не будемо зупинятись і не збавлятимемо темпів у реформуванні держави – Президент

Президент Петро Порошенко під час переговорів поінформував Віце-Президента Європейської Комісії – Високого Представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріку Моґеріні про хід реформ, які були здійснені наприкінці 2017 року на початку 2018 року в Україні.

«Я дуже дякую за позитивну оцінку реформ, яку дала пані Віце-Президент». – сказав Глава держави, звертаючись до Федеріки Моґеріні.

«Я запевнив і пані Віце-Президента, і наших партнерів з ЄС, що українська влада і я, як Президент, не будемо зупинятись і не будемо збавляти темпів у реформуванні держави незважаючи на те, що у 2019 році відбудуться президентські вибори, і парламентські вибори також недалеко», - додав він.

Петро Порошенко висловив вдячність і пані Моґеріні, і Європейському Союзу в цілому за незмінну підтримку з боку ЄС у продовженні реформ. «Ми дуже цінуємо цю підтримку. Вона надається в різних формах: радники, фінансова підтримка», - сказав Президент.

«Ми пишаємось тим, що у якості співавторів реформ є наші партнери з Європейського Союзу і це сприяє і підвищенню ефективності функціонування держави, і сприяє економічному зростанню, і сприяє зростанню оборонних можливостей», - підкреслив Глава держави.

Він також повідомив, що під час сьогоднішніх перемовин було детально обговорено проект Закону про національну безпеку, який був внесений Президентом в парламент на минулому тижні. «Дуже важливо, щоб ми прискорили голосування за нього», - зазначив Петро Порошенко.

Одним із доказів спільної результативної роботи Президент вважає рішення Європейської Комісії започаткувати четверту програму макрофінансової допомоги нашій державі. «Яке, як ми дуже очікуємо, буде підтримано Радою ЄС і Європарламентом. Ми домовились про це під час Саміту Східного партнерства і на виконання цих домовленостей Єврокомісія започаткувала цей процес», - сказав Глава держави.

Федеріка Моґеріні, в свою чергу, висловила підтримку Євросоюзом «рішучому і сміливому процесу реформ, на які очікують громадяни і які вони бачать за останні місяці». «Це вражаючий прогрес та успіх. Вступ в дію Угоди про асоціацію та безвізовий режим дійсно допомогли в досягненні значного прогресу в реформах», - наголосила Віце-Президент Європейської Комісії – Високий Представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики.

Вона зазначила, що обговорила це питання з Президентом України сьогодні і також на зустрічах з Прем’єр-міністром України та Міністром закордонних справ. «Також в мене буде можливість обговорити прогрес в реформах з громадянським суспільством та студентами, з якими я зустрінусь в університеті. Ми обговоримо можливості та потенціал нашої спільної роботи, нове обличчя наших відносин, які відкривають шляхи для покращення повсякденного життя», - сказала Федеріка Моґеріні.

Віце-Президент Європейської Комісії також повідомила про прогрес у багатосторонній співпраці. «Ми провели дуже успішний Саміт Східного партнерства в листопаді. Ми затвердили дуже амбіційний план роботи в листопаді в Брюсселі. Ми працюємо для досягнення результатів за 20 напрямками: підтримка малого та середнього бізнесу, цифрова економіка, інвестиції, енергетичні та інфраструктурні проекти. Це дуже чіткий список сфер практичної співпраці, в яку Україна, як асоційований партнер ЄС, робить дуже важливий внесок», - зазначила вона.

«Я знаю, що громадяни досі не почули прогрес в щоденному житті, але для нас в Брюсселі прогрес був очевидним», - додала Високий Представник ЄС.

Водночас, вона висловилася за необхідність продовження роботи над реформами, адже і українці цього очікують. «Хочу підкреслити, що треба більше зробити в боротьбі з корупцією, в тому числі створити Антикорупційний суд з урахуванням рекомендації Венеційської комісії та Ради Європи», - сказала Федеріка Моґеріні.

«Минулої п’ятниці Європейська комісія запропонувала надати нову макрофінансову допомогу в розмірі 1 млрд. Ми продовжимо підтримувати реформування вашого сектору громадської безпеки. Ми працюємо з української владою через одну з наших цивільних місій. Консультативна місія ЄС відкрила третій регіональний офіс в Одесі минулого тижня для підтримки реформ по всій країні», - резюмувала Віце-Президент Європейської Комісії – Високий Представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики.