Не реформувати медицину неможливо – Президент підписав Закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Документ Глава держави назвав одним із важливих у реформуванні сфери охорони здоров’я, адже ситуація в галузі «не може далі залишатися такою, як вона є зараз». Петро Порошенко зазначив, що влада змінюватиме її рішучими кроками.

«Не реформувати медицину неможливо. Умови, в яких функціонувала медицина є неприйнятними – починаючи від якості медичного обслуговування, і закінчуючи мотивацією медичного працівника. І рівень заробітної плати, і ставлення до медичного працівника було абсолютно неприйнятним і як наслідок – дуже низький конкурс у вищі навчальні заклади», – зазначив Президент під час підписання Закону.

«Ми маємо зробити все можливе для того, щоб і рівень оплати, і престиж був значно вищий», – додав він.

В той же час, акцентував Петро Порошенко, маємо захистити пацієнта.

«Ми зобов’язані надати гарантований перелік медичних послуг безкоштовно і держава має в повному обсязі це профінансувати. І низку речей (послуг – ред.) лікар теж надає за рахунок коштів державного бюджету, але держава чесно заплатить за це лікарю», – сказав Президент, висловивши переконання: врешті настав час визнати – поняття про безкоштовну медицину – міф, адже насправді вона є коштовною.

Разом з тим, Глава держави зазначив, що прийняття рішення про підписання Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» є набагато складнішим і було не легким, адже є певні застереження.

«Для мене як для Президента це рішення не просте. Тим не менш, я прийняв рішення його підписати. І підписуючи його я підтримую необхідність реформ у сфері охорони здоров’я, важливість дотримання права кожного українського громадянина на якісну медичну допомогу», – сказав Петро Порошенко.

Президент застеріг, що у розрахунку тарифів і Уряд, і профільне міністерство мають бути обережними, щоб не порушити прав громадян і в той же час врегулювати бюджетні питання. «Я сьогодні направив листа нашому Уряду і попросив, щоб були розроблені ціла низка заходів, які не дадуть можливість порушити права громадянина. Ми маємо бути дуже уважними при розрахунку тарифів, з бюджетними видатками, щоб в решті-решт не опинитися в ситуації, коли «здачі не буде чим давати», обов’язково на законодавчому рівні забезпечити гарантії для того, щоб прийнятий Закон, який потребує копіткої щоденної роботи з його реалізації, в жодному разі не погіршив стан медичної допомоги для українців», – також наголосив він.

Відповіді на зазначені питання і пацієнти, і лікарі мають отримати вже найближчим часом після консультацій з місцевими органами влади, підкреслив Глава держави, зауваживши, що роз’яснювальна робота з лікарями має бути продовжена, а Закони у разі потреби – доопрацьовані.

«Очікую, що поняття «медична послуга», «пролікований випадок», «відвідування лікаря на первинному рівні» – ще раз кажу, питання формування тарифів – таких питань багато і лікарі, і пацієнти мають право отримати відповіді на ці питання якнайшвидше. Так само, як і Президент має отримати переконливі відповіді на ці питання», – ще раз зазначив Петро Порошенко.

В той же час, Глава держави висловив переконання, що відсутність відповідей на ці питання не повинна стати причиною зупинки запровадження медреформи. «Це аж ніяк не є підставою для того, щоб ми блокували медичну реформу, для того, щоб ми не просували реформування медичної галузі. Саме тому я звернувся і на Нацраді реформ, і до Верховної Ради щодо підтримки зазначеного законопроекту», – сказав Петро Порошенко, додавши, що «тепер м’яч на полі Міністерства при прискіпливій увазі Уряду».

На думку Глави держави, найближчим часом матимемо розвиток тих положень Закону, які відкриють простір для страхової медицини, прискореного переходу до сучасних медичних технологій.

«Я маю тверде переконання, що рік 2018 стане вдалим роком для імплементації медичної реформи, вдалим роком для кожного лікаря, який професійно і якісно надає медичні послуги, і вдалим роком для кожного пацієнта», – також сказав він.

«Медична реформа буде успішною лише тоді, коли буде ваша підтримка. Коли ми разом будемо учасниками рішучих змін. І тут я з одного боку дуже покладаюся на вас, а з другого – дуже дякую вам за цю єдність і цю підтримку», – сказав Президент, звертаючись до присутніх на підписанні представників громади.

Закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачає зміну механізму фінансування надання медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів для збереження та відновлення здоров’я населення України. Бюджетні кошти будуть спрямовуватись на оплату конкретних медичних послуг та лікарських засобів, наданих пацієнтам.

Згідно Закону перелік і обсяг медичних послуг та лікарських засобів, повна оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів держбюджету, визначатиметься програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. Це дозволить залучити до надання медичних послуг за рахунок бюджетних коштів заклади охорони здоров’я недержавної форми власності та фізичних осіб-підприємців, що має позитивно відобразитись на якості надання медичних послуг.

Новий механізм фінансування буде впроваджено поступово, на первинному рівні – з 2018 року, на інших рівнях – до 2020 року.

Закон вступає в дію з 1 січня 2018 року поетапно.

Після підписання закону Президент також вручив сертифікати на санітарні автомобілі та медичну техніку та оглянув нове відділення невідкладної медичної допомоги смт Окни та ознайомився з роботою телемедичного устаткування.