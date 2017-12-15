Небезпека ескалації з боку агресора зростає – Президент

Президент Петро Порошенко наголошує, що небезпека ескалації з боку агресора зростає, але Україна готова до будь-якого сценарію.

«Якщо це пов’язувати із різким і провокативним виходом Росії із СЦКК (Спільного центру контролю та координації – ред.), із значними труднощами, з якими ми зіткнулися у звільненні українських заручників, які без суду та слідства, незаконно, перебувають на окупованій території, то можу наголосити, що небезпека ескалації конфлікту, на жаль, зростає», - підкреслив Глава держави під час зустрічі із представниками ініціативної групи «Перше грудня» та іншими авторитетними представниками української інтелігенції.

Президент зауважив, що нині непроста ситуація на лінії фронту. За його словами, вчора ввечері, вперше за багато днів, були нанесені удари по українських позиціях із систем залпового вогню «Град».

Водночас, Глава держави переконаний в силі українського війська, яке було відбудовано спільними зусиллями. Президент розповів, що прийняв рішучі кроки щодо посилення українського угруповання на Донбасі. «Ми готові зустріти будь-який сценарій», - зауважив Президент.

Глава держави також висловився за посилення складу Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі представниками Німеччини та Франції. «Щодо можливості відновлення роботи СЦКК, думаю що буде абсолютно корисно, коли ми запросимо до складу СЦКК наших партнерів по Нормандському формату – німців і французів», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави переконаний: «І довіри буде більше, і прозорості буде більше, і ефективність буде вищою».

Крім того, Президент проінформував учасників зустрічі про хід реформ в Україні та наголосив на рішучій налаштованості їх продовжувати.