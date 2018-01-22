Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 15:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

Нехай переможе Україна – Марина Порошенко на церемонії проводів Національної паралімпійської збірної команди на зимову Паралімпіаду-2018

28 лютого 2018 року - 19:08

Президент: Не допущу жодних дій, які б дали підстави поставити під сумнів безвіз для українців

28 лютого 2018 року - 18:42

Президент очікує від Парламенту найближчим часом ухвалення Закону про Антикорупційний суд та низки інших важливих рішень

28 лютого 2018 року - 18:23

Ми готові прийняти українські кораблі з Криму тільки разом з Кримом – Президент

28 лютого 2018 року - 18:04

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Прес-конференція Президента України
Прес-конференція Президента України

28 лютого 2018 року - 15:30

Перейти до всіх галерей

Нехай переможе Україна – Марина Порошенко на церемонії проводів Національної паралімпійської збірної команди на зимову Паралімпіаду-2018

28 лютого 2018 року - 19:08

Нехай переможе Україна – Марина Порошенко на церемонії проводів Національної паралімпійської збірної команди на зимову Паралімпіаду-2018

Дружина Президента України Марина Порошенко взяла участь в урочистій церемонії проводів Національної паралімпійської збірної команди України із зимових видів спорту на ХІІ Паралімпійські ігри, які пройдуть 9-18 березня у корейському місті Пхенчхан.

Марина Порошенко зазначила, що її зустрічі з українськими спортсменами напередодні Паралімпіади вже стали доброю традицією. «Я з великою приємністю згадую час, коли ми бачилися перед літньою Паралімпіадою у Ріо-де-Жанейро. У Бразилії наша збірна показала просто тріумфальний результат. І сьогодні Україна вірить і чекає на перемоги Національної паралімпійської команди на зимових іграх. Нехай разом із вами переможе Україна», - сказала дружина Президента.

Це вже шоста Паралімпіада для України. Наша команда у складі 31 спортсмена візьме участь у змаганнях з лижних гонок, біатлону та гірськолижного спорту (сноуборд).

Звертаючись до спортсменів збірної, Перша леді подякувала їм за незламність духу та потужну мотивацію до перемог: «Паралімпійські ігри – це змагання людей, які не скорилися обставинам долі. І українські паралімпійці вже неодноразово доводили, що перемога над собою може принести перемогу всій країні».

Дружина Президента подарувала Національній паралімпійській збірній команді український прапор. «Нехай він буде вашим оберегом і надихає на нові звершення. Всі українці підтримують вас, а Україна чекає ваших перемог», - зауважила Марина Порошенко.

Вперше Україна дебютувала на VII зимових Паралімпійських іграх двадцять років тому – у 1998 року. Сьогодні наша збірна – лідер світового паралімпійського руху. За всю історію участі у зимових Іграх паралімпійська команда виборола 90 медалей, із яких 20 – золоті. За підсумком ХІ зимових Паралімпійських Ігор національна паралімпійська збірна команда України здобула 25 медалей та стала другою за загальною кількістю нагород.

ф

Марина Порошенко взяла участь в урочистій церемонії проводів Національної паралімпійської збірної команди на ХІІ Паралімпійські ігри

28 лютого 2018 року - 19:15
Версія для друку