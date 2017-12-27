Нехай вони знають, що ми боремось за їхнє звільнення – Президент про ув’язнених українців у Росії і в окупованому Криму

Президент Петро Порошенко наголосив, що українські заручники продовжують залишатися не лише на окупованій території Донецької та Луганської областей, але і в Росії. «Українські заручники залишаються і в країні-агресорі – Російській федерації. І ми будемо боротися за те, щоб Роман Сущенко, Олег Сенцов і решта, хто перебуває в РФ і в окупованому Криму якомога швидше були звільнені», - підкреслив Глава держави.

За його словами, міжнародна солідарність і українська рішучість є запорукою цього. «Нехай вони почують нас і знають, що у нас за них болить серце і ми боремось за їхнє звільнення», - підкреслив Петро Порошенко.