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Зустріч Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України зі звільненими з ворожого полону українцями
Зустріч Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України зі звільненими з ворожого полону українцями

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Нехай вони знають, що ми боремось за їхнє звільнення – Президент про ув’язнених українців у Росії і в окупованому Криму

28 грудня 2017 року - 00:12

Нехай вони знають, що ми боремось за їхнє звільнення – Президент про ув’язнених українців у Росії і в окупованому Криму

Президент Петро Порошенко наголосив, що українські заручники продовжують залишатися не лише на окупованій території Донецької та Луганської областей, але і в Росії. «Українські заручники залишаються і в країні-агресорі – Російській федерації. І ми будемо боротися за те, щоб Роман Сущенко, Олег Сенцов і решта, хто перебуває в РФ і в окупованому Криму якомога швидше були звільнені», - підкреслив Глава держави.

За його словами, міжнародна солідарність і українська рішучість є запорукою цього. «Нехай вони почують нас і знають, що у нас за них болить серце і ми боремось за їхнє звільнення», - підкреслив Петро Порошенко.

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