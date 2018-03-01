Необхідно запровадити санкції проти причетних до організації незаконних російських президентських виборів на окупованих територіях – Президент

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна не визнавала і ніколи не визнає проведення виборів президента Росії на незаконно окупованих нею територіях і закликає вжити санкцій щодо осіб, які причетні до організації цього процесу.

«У контексті російських президентських виборів наступної неділі я чітко заявив, що Україна не визнає фейкові президентські вибори на тимчасово окупованих територіях, бо і там росіяни збираються проводити так зване голосування. Ми впевненні в тому, що необхідно запровадити санкції проти осіб, які причетні до організації незаконного виборчого процесу», - заявив Глава Української держави під час спілкування з журналістами по завершенні зустрічі з Віце-Президентом Європейської Комісії – Високим Представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Моґеріні.

Глава держави також зауважив, що питанню реагування на фейкові вибори президента РФ в Криму і на території окупованого Севастополя була присвячена левова частина часу під час сьогоднішньої його зустрічі з Федерікою Моґеріні.

«Я закликав Європейський Союз до аналогічних дій у відповідь на незаконні так звані вибори», - повідомив Петро Порошенко.

«Крім того, у контексті триваючої кампанії з боку Росії із поширення дезінформації, здійснення хакерських нападів, втручання у виборчі процеси, спрямованих проти демократичного вільного світу, в тому числі ЄС і України, ми домовились посилити наше співробітництво у боротьбі з кіберзагрозами та фейковими новинами. І (домовились про – ред.) обмін досвідом, який буде вигідний і Україні, і Європейському Союзу», - додав він.

Віце-президент Єврокомісії – Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики, в черговий раз, наголосила – Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму.

«Ми продовжимо цю політику невизнання. Ми продовжимо засуджувати це порушення міжнародного права. Ми не визнаємо так звані вибори там. Ми продовжимо політику невизнання, в тому числі через санкції щодо цього питання. Ми продовжимо закликати поважати права всіх українців, в тому числі кримських татар. Ми продовжимо закликати звільнити всіх затриманих та засуджених в порушення міжнародного права», - сказала Федеріка Моґеріні.