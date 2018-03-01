Незважаючи на російську пропаганду, санкції працюють – Президент в інтерв’ю Financial Times 

В інтерв’ю британському виданню Financial Times Президент Петро Порошенко відповів на питання щодо можливих сценаріїв та поведінки Путіна після президентських виборів в Росії 18 березня.

«Ми тут не агресори. Агресор – Путін, який має свої війська на нашій землі. Нам нічого не потрібно більше, просто, будь ласка, виведіть свої війська», - сказав Президент.

Глава держави також наголосив на тому, що незважаючи на російську пропаганду, санкції проти РФ працюють.

«Не можна бути Президентом країни в умовах війни і не бути оптимістом. Я був оптимістом у набагато складніших умовах 2014 року. Протягом більше трьох з половиною років ми маємо санкції (проти Росії – ред.), які є надзвичайно ефективним механізмом, щоб спонукати Путіна сидіти за столом переговорів. І санкції працюють, незважаючи на російську пропаганду, яка говорить, що Росія живе щасливо. Це неправда», - сказав Петро Порошенко.