Нічого важливішого, ніж повернення наших додому немає – Президент під час зустрічі із рідними українських полонених

«Нічого важливішого за те, щоб повернути наших додому немає», - сказав Президент Петро Порошенко на зустрічі із рідними заручників, які перебувають у полоні.

«Дуже сподіваюсь, що все буде добре. Дуже сподіваюсь, що це буде символом нашої боротьби і нашої перемоги», - сказав Президент. – Повірте, і я цього дня чекав всі ці три роки».

«Це була дуже виснажлива, дуже професійна з нашого боку боротьба за кожного. Вірю, що вона завтра принесе результат», - наголосив Президент.

Глава держави подякував рідним українських заручників за їх віру в Українську державу, і віру у спільну боротьбу: «І я дуже дякую, що в ці важкі часи ви з гідністю вірили в Українську державу, вірили у нашу спільну боротьбу, яка точно завершиться перемогою. Дякую вам за цю віру».

«Дякую вам за цю гідність, за цю віру, і за це терпіння. Мало хто може зрозуміти, чого воно вам коштувало це терпіння. Дякую, що, в тому числі завдяки вам завтрашній день може відбутись», - звернувся Петро Порошенко до рідних полонених.

Глава держави наголосив, що в останні дні робота по підготовці до звільнення тривала у режимі 24 години на добу для того, щоб були застосовані всі необхідні правові механізми для його здійснення.

Президент підкреслив, що застосував всі можливості міжнародного тиску: починаючи від Нормандського формату і закінчуючи нашими партерами зі США; починаючи від церкви і закінчуючи переговорною групою; починаючи від Тристоронньою контактної групи і закінчуючи ОБСЄ і міжнародними організаціями; починаючи від Червоного хреста і закінчуючи Уповноваженим із прав людини. «Всі були задіяні і спрацювали як єдиний механізм, чітко злагоджена команда для того, щоб наблизити завтрашній день і взагалі зробити його можливим», - зазначив Петро Порошенко.

«Хочу наголосити, що ми були готові кожен день із цих трьох років робити все можливе для того, щоб вони повернулись», - підкреслив Президент. Він наголосив також, що обмін став можливий, в тому числі завдяки Мінським угодам, де це чітко передбачено.

Глава держави повідомив, що кожному зі звільнених українців буде надано належну медичну допомогу: «Я дав вказівку забезпечити кожному, кого ми повертаємо, відповідне медичне обстеження і медичну допомогу».

Він також звернувся до Уряду щодо надання звільненим українцям та їхнім родинам матеріальної допомоги для того, щоб полегшити їх адаптацію.

Рідні українських заручників подякували Президентові за його зусилля та увагу до проблеми звільнення наших полонених і закликали й надалі «діяти спільно, та бути об’єднаними». «Хлопці ще не повернулися, а ви вже заздалегідь думаєте, що їм потрібна реабілітація. Дякую Вам», - звернулася до Президента дружина військового, що має бути звільнений, Наталя.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що Служба забезпечить проїзд, проживання та розміщення рідних звільнених українських заручників на період очікування на їх повернення.

Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, ветеран АТО Вадим Свириденко подякував родичам за їх віру. «Я сам був в полоні і знаю наскільки важлива віра родичів», - сказав він та запевнив родичів, що «команда психологів, яка готова зустріти звільнених, зробить усе, щоб вони повернулися в тому стані, в якому вони полишили своїх родичів».

В свою чергу, Перший віце-спікер Верховної Ради, представник Президента у Тристоронній контактній групі з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко подякувала Президентові України за тривалі, постійні та наполегливі зусилля щодо звільнення українських полонених на усіх можливих міжнародних площадках. «Боротьба йшла за кожну людину», - підкреслила Ірина Геращенко та додала, що робота по звільненню ще не завершена.