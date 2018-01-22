Нинішня співпраця з МВФ є найефективнішою за всі попередні роки – Президент

Президент Петро Порошенко заявляє, що чинна влада досягла найкращих результатів у співпраці з Міжнародним валютним фондом за всю історію відносин України з цією організацією.

«До цього в нас був лише один транш від МВФ і потім Україна перестала виконувати обіцянки. Зараз в нас вже чотири транша, три меморандуми, які були повністю виконані. Ми отримали 8,7 млрд доларів у найскладніший час в нашій історії. І ми це робимо під час російської окупації, незаконної анексії Криму, що вплинуло на рівень життя в моїй країні», - сказав Глава держави під час дискусії на інтерактивній сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», яка відбулась в рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Петро Порошенко також акцентував увагу на тому, що за останні півроку в Україні були запроваджені найскладніші реформи – пенсійна, медична, децентралізація, які мають дуже сильний антикорупційний компонент. Також відбулась реформа освіти, завершилась судова реформа, запустили дуже важливий Закон про приватизацію, яким запроваджується механізм за аналогією з британським законодавством для інвесторів, які хочуть цього, з абсолютно прозорою процедурою. Крім того, Закон про державні закупівлі, що також має дуже сильний антикорупційний компонент.

Президент також висловив думку, що успіху в імплементації реформ сприяло виконання 144-х пунктів Плану візової лібералізації України з країнами Євросоюзу. «Оціночна місія ЄС зробила дуже позитивний висновок щодо нашого виконання. Ми ратифікували Угоду про асоціацію. На жаль, не в листопаді 2013 року у Вільнюсі, як всі того хотіли. Але з 1 вересня 2017 року вона вступила в силу після ратифікації, незважаючи на російські спроби зупинити це», - констатував Петро Порошенко, назвавши запровадження безвізового режиму для українських громадян, а такж для громадян Грузії і Молдови величезним успіхом.

Петро Порошенко зазначив, що керівники МВФ та Світового Банку під час двосторонніх зустрічей у Давосі висловлювали задоволення результатами реформ та співпрацею з Україною.