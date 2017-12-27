Об’єднані територіальні громади демонструють свою ефективність  - Президент на Одещині зустрівся з Маяківською сільською ОТГ

В ході робочої поїздки до Одеської області Президент Петро Порошенко зустрівся з Маяківською сільською об’єднаною територіальною громадою, до якої внаслідок децентралізації увійшли 3 громади: Маяківська сільська рада Біляївського району, Надлиманська сільська рада Овідіопольського району та Удобненська сільська рада Білгород-Дністровського району.

Під час зустрічі Глава держави привітав місцевих мешканців із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим і вручив 7 сертифікатів на соціальне житло.

«Сьогодні ви бачите переваги децентралізації, з якою я йшов на президентські вибори. Я казав, що місцеві бюджети перетворяться з кас по виплаті заробітної плати на можливості реальної реалізації фінансового ресурсу, коли громада буде вирішувати як витрачати гроші», - сказав Президент під час огляду новозбудованого сучасного стадіону, будівництво якого стало можливим внаслідок децентралізації.

У рамках програми популяризації здорового способу життя та забезпечення високого рівня розвитку фізичної культури та спорту у Маяках за рахунок державного, обласного та місцевого бюджетів побудовано та відкрито новий сучасний стадіон європейського зразка, який вражає своєю масштабністю, впорядкованістю футбольного поля, баскетбольного майданчика та легкоатлетичних бігових доріжок.

«Ми будемо рухатися вперед і будувати школу в Маяках», - додав Петро Порошенко. Президент підкреслив, що «найважливішим у децентралізації є зростання місцевих бюджетів, коли громада впливає на ці рішення».

«Відстань від людини до прийняття рішень, до влади надзвичайно скорочується. Громада має можливості впливу на ефективно і неефективно працюючого керівника. І це все завдячуючи вам, тому що ви об’єдналися», - сказав Президент.

Об’єднання в територіальну громаду є стимулом для розвитку об’єднаних територій та відкриває нові можливості, додаткові ресурси та повноваження разом з відповідальністю перед жителями громади.

Протягом 2017 року Маяківська територіальна громада здійснила ремонт у Будинку культури, добудовала сучасний корпус початкових класів до існуючої будівлі школи. У 2018 році планується реконструкція існуючої будівлі Маяківської школи із будівництвом 2-поверхового корпусу. Також Маяківська ОТГ здійснила капітальний ремонт стаціонарного приміщення сільської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини; виготовлено ПКД на реконструкцію будівлі поліклініки та пристосування її під багатопрофільний медичний центр сімейного типу амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.

Громада формує якісну інфраструктуру - проведено капітальний ремонт дорожнього покриття з улаштуванням тротуарів на 20 вулицях; здійснено капітальний ремонт водогонів питної води; проведено роботи з освітлення вулиць; розроблено проект будівництва власних локальних очисних споруд, проводяться ремонти в дитячих садочках.

Громада збудувала також Свято-Преображенський храм, який у 70-х роках було знесено. Крім того, в Маяках освоюються іноземні інвестиції (Німеччина) – будується завод з переробки сільськогосподарської продукції, що дасть змогу створити нові робочі місця та збільшити надходження до місцевого бюджету.