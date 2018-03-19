Оприлюднені офіційні «дані» є ні чим іншим, як фальсифікацією, «фількіною грамотою» - Президент про т.з. вибори в окупованому Криму

Проведення російською окупаційною адміністрацією так званих виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму є черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права, а їх результати не відповідають дійсності, наголошує Президент Петро Порошенко.

«Ані зафіксована «явка», ані намальований «результат» не відповідають реальній активності мешканців півострова. Оприлюднені офіційні «дані» є ні чим іншим, як фальсифікацією. І говорячи відомим російським фразеологізмом це є «фількіна грамота». Її Кремль тепер і буде використовувати в гібридній інформаційній війні, що він веде не лише проти України, а проти усього світу», - наголосив у заяві Президент у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією так званих виборів на тимчасово окупованому півострові.

Глава Української держави ще раз підкреслив: проведення російською окупаційною адміністрацією так званих виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму є черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права. «Це й не дивно для країни, яка систематично й свідомо протиставляє себе усьому зовнішньому світу. Так звані вибори в Криму – ще одне свідчення зневаги Кремля до основоположних документів та принципів, на яких протягом 70-ти років базуються міжнародний мир та безпека, зокрема Статут ООН та Гельсінський заключний акт», - констатував Петро Порошенко.

«Результати незаконного голосування є нікчемними та не матимуть жодних правових наслідків. Легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути лише вибори Президента України», - наголосив Глава держави.

На переконання Президента, чергова спроба Кремля легітимізувати агресію та анексію повністю приречена на провал. Він висловив вдячність міжнародним партнерам «за чітку та безкомпромісну позицію, озвучену напередодні незаконних виборів, про те, що їхні результати не будуть визнані. І про те, що Крим є невід’ємною частиною України».

«Вітаю також рішення ОБСЄ та інших наших міжнародних партнерів не брати участь у спостереженні за незаконними виборами в окупованому Криму. І очікую, що у підсумковому звіті міжнародної місії буде чітко вказано на незаконність проведення російських виборів на території українського Криму», - сказав Глава держави.

Петро Порошенко також подякував жителям півострова, які продовжили відстоювати свою патріотичну позицію. «Я вдячний тим кримчанам, які не взяли участь у цьому фарсі, незважаючи на серйозний тиск, який вони зазнавали. Їм погрожували, примушували, зазивали на так звані дільниці подарунками. Але їхній мовчазний протест красномовно засвідчив: Крим – це Україна», - наголосив Президент.