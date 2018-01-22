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Партнери по НАТО констатують, що Україна нині має одну з найбільш ефективних армій у Європі – Президент під час Воєнного кабінету

20 лютого 2018 року - 19:30

Партнери по НАТО констатують, що Україна нині має одну з найбільш ефективних армій у Європі – Президент під час Воєнного кабінету

Президент Петро Порошенко на засіданні Воєнного кабінету нагадав про початок агресії Росії проти України та наголосив, що «антитерористична операція відіграла вкрай важливу роль на першому етапі відсічі агресії». «В форматі АТО було звільнено 2/3 окупованого Донбасу. Оскільки кожен з вас брав у цьому безпосередню участь, можемо констатувати, що лише пряме вторгнення підрозділів російської армії стало на заваді повному і успішному завершенню АТО. Якби у нас не було регулярних підрозділів російської армії, які перетнули кордони, напали на демотивовану українську армію, сумнівів у ефективності завершення операції в мене немає», - наголосив Глава держави.

Ще однією причиною проблем на початковому етапі оборони України, на його переконання, була повна руйнація Збройних Сил України, української розвідки та спецслужб попередньою владою. «Свідомо знищувалися українські Збройні Сили. Через механізми присутності іноземних агентів, розпродаж війська, деморалізації, злочинного скорочення, ліквідації системи забезпечення, ліквідації системи підготовки кадрів. Сьогодні ми можемо вже про це казати, що у 2014 році зусиллями і попереднього Президента, і попередніх міністрів, армія була знищена», - констатував Петро Порошенко.

«І сьогодні, через 3,5 роки наполегливої роботи, через виділення від 5 до 6 % ВВП на сектор оборони і безпеки ми можемо констатувати, а навіть не ми, а наші партнери по НАТО констатують, що Україна зараз має одну з найбільш ефективних армій у Європі», - підкреслив Президент.

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