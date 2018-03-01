Петро Порошенко: Часи газового шантажу нашої держави Росією вже в минулому. Ніхто Україну на коліна не поставить

Президент Петро Порошенко підкреслює, що Росії не вдалося спровокувати нашу країну і дестабілізувати ситуацію в енергетичній сфері, а Україна продемонструвала усьому світу свою надійність як партнера і транзитера природного газу до Європейського Союзу.

«Часи газового шантажу Російською Федерацією нашої з вами держави вже в минулому. Ніхто Україну на коліна не поставить», - заявив Петро Порошенко під час наради в «Укртрансгазі».

«Дуже сподівалися росіяни, що Україна почне відбір газу з транзиту. Не дочекаються. Україна – надійний транзитер, надійна держава, надійний партнер. Ми повідомили усім нашим партнерам в Європейському Союзі. Вони були готові і добре поінформовані, щоб не піддатися на провокації Російської Федерації. І реакція вже Європейської Комісії, окремих країн ЄС чітко свідчить про підтримку України», - зазначив Глава держави.

«Ми в повному обсязі забезпечили транзит газу до країн Європейського Союзу», - наголосив він.

Президент зауважив: «І ще одне свідчення Росії – як ненадійного постачальника. Навіщо будувати «Турецький потік», «Північний потік – 2», коли в будь-який час, без будь-якого попередження можна перекривати постачання газу усьому Європейському Союзу з метою забезпечення політичного тиску».

«Ці інструменти більше не працюють. Україна – вистоїть, Європейський Союз – вистоїть. Бо ми вже інші», - підкреслив Петро Порошенко.

Перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома доповів Президенту про ситуацію у газотранспортній системі України. Надходження в Україну – 439,0 млн. кубічних метрів газу з урахуванням транзиту, який Україна виконує за контрактними зобов’язаннями. В газовому балансі власний видобуток склав 57,2 млн кубічних метрів. Відбір з підземних газосховищ – 112,3 млн кубічних метрів. Надходження з Російської Федерації – 0 млн кубічних метрів. Надходження з країн Європейського Союзу – 4,5 млн кубічних метрів (станом на 6.00 ранку), станом на 10.00 – вже 29,4 млн куб.

«Це і є ті 25 млн кубічних метрів газу, яких нам не вистачало», - зазначив Президент.

Глава держави також відзначив, що ціна згідно рішення Стокгольмського арбітража складала 238,55 доларів за тисячу кубічний метрів газу, спотова ціна – від 250-300 до 500 доларів. «Це такі збитки намагалися, щоб понесла Україна», - підкреслив Президент та наголосив, що «усі ці збитки будуть ретельно обраховані юристами НАК «Нафтогаз України», які вже готують відповідні позови.

«Усі ці збитки будуть компенсовані. За ці провокативні дії, усі вони будуть компенсовані постачальником газу РАО «Газпром». У мене з цього приводу немає жодного сумніву. З кишень українців це подорожчання витягуватися точно не буде», - зазначив Президент.