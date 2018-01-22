Петро Порошенко: Миротворці на Донбасі – єдина можливість як зупинити вбивства українців

«Миротворці – важлива складова мирного відновлення суверенітету та територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Хочу всім нагадати, що цю ініціативу я озвучив ще 2015 року, і, на жаль, лише тепер вона здобуває дедалі більшу підтримку серед наших партнерів», - зазначив Президент Петро Порошенко, відповідаючи на запитання стосовно перспективи запровадження миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.

Президент наголосив, що в даний час пріоритетним українська сторона вважає саме мирний, політико-дипломатичний спосіб відновлення територіальної цілісності та вкотре підкреслив: «Україна буде дотримуватися Мінських домовленостей і наполегливо добиватися розміщення миротворчої місії ООН на прийнятних для України умовах».

Глава держави вчергове озвучив позицію України стосовно цього питання. «Миротворці зможуть роззброїти незаконні збройні формування, взяти під контроль неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону, зупинити інфільтрацію російських військ, російського озброєння на окуповану територію», - наголосив Президент.

Він також підкреслив, що з введенням миротворців «Україна зможе відновити свої гуманітарні місії – бо на окупованій частині зараз відбувається гуманітарна катастрофа». При цьому Глава держави наголосив, що «участь в миротворчої операції не може брати країна-агресор, або країна-сусід».

Президент підкреслив, що на сьогоднішній день результатом, в тому числі і його переговорів, «є готовність багатьох країн взяти участь в миротворчої місії на окупованій території Донбасу» та зазначив, що «це свідчить про значний прогрес в цьому напрямку».

Петро Порошенко повідомив, що «найближчим часом ці питання будуть обговорюватися в Нормандському форматі, зокрема й під час зустрічі на рівні дипломатичних радників».

«Я буду робити усе можливе, щоб як найшвидше запровадити миротворців, бо це є єдиний варіант, який може зупинити вбивства українців як цивільних, так і військових, як можна відновити український суверенітет на окупованому Донбасі. Для цього достатньо, щоб Росія пішла з окупованих територій», - підкреслив Президент.