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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Петро Порошенко: Миротворці на Донбасі – єдина можливість як зупинити вбивства українців

28 лютого 2018 року - 17:42

Петро Порошенко: Миротворці на Донбасі – єдина можливість як зупинити вбивства українців

«Миротворці – важлива складова мирного відновлення суверенітету та територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Хочу всім нагадати, що цю ініціативу я озвучив ще 2015 року, і, на жаль, лише тепер вона здобуває дедалі більшу підтримку серед наших партнерів»,  - зазначив Президент Петро Порошенко, відповідаючи на запитання стосовно перспективи запровадження миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.

Президент наголосив, що в даний час пріоритетним українська сторона вважає саме мирний, політико-дипломатичний спосіб відновлення територіальної цілісності та вкотре підкреслив: «Україна буде дотримуватися Мінських домовленостей і наполегливо добиватися розміщення миротворчої місії ООН на прийнятних для України умовах».

Глава держави вчергове озвучив позицію України стосовно цього питання. «Миротворці зможуть роззброїти незаконні збройні формування, взяти під контроль неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону, зупинити інфільтрацію російських військ, російського озброєння на окуповану територію», - наголосив Президент.

Він також підкреслив, що з введенням миротворців «Україна зможе відновити свої гуманітарні місії – бо на окупованій частині зараз відбувається гуманітарна катастрофа». При цьому Глава держави наголосив, що «участь в миротворчої операції не може брати країна-агресор, або країна-сусід».

Президент підкреслив, що на сьогоднішній день результатом, в тому числі і його переговорів, «є готовність багатьох країн взяти участь в миротворчої місії на окупованій території Донбасу» та зазначив, що «це свідчить про значний прогрес в цьому напрямку».

Петро Порошенко повідомив, що «найближчим часом ці питання будуть обговорюватися в Нормандському форматі, зокрема й під час зустрічі на рівні дипломатичних радників».

«Я буду робити усе можливе, щоб як найшвидше запровадити миротворців, бо це є єдиний варіант, який може зупинити вбивства українців як цивільних, так і військових, як можна відновити український суверенітет на окупованому Донбасі. Для цього достатньо, щоб Росія пішла з окупованих територій», - підкреслив Президент.

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Прес-конференція Президента України

28 лютого 2018 року - 15:30
Прес-конференція Президента України Петра Порошенка, 28 лютого 2018 року
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Виступ Президента України Петра Порошенка на прес-конференції на тему: «Виклики – 2018»

28 лютого 2018 року - 16:06

Виступ Президента України Петра Порошенка на прес-конференції на тему: «Виклики – 2018»

Безумовно, ключовим з них продовжує залишатися  – це війна Росії проти України. Ціна агресії для агресора зростає завдяки зміцненню Збройних Сил України і продовженню політики санкцій проти Москви. Посилення її бойової спроможності залишиться моїм головним пріоритетом як Верховного Головнокомандувача Збройних Силу України. Наші Збройні Сили слід укріпити настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території. Це – наше безумовне право, і воно має бути забезпечене достатнім військовим потенціалом.