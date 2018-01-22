Петро Порошенко: Нова європейська країна – головний пам’ятник Героям Небесної Сотні

Україна та весь український народ безумовно мають пам’ятати подвиг Героїв Небесної Сотні, проте найкращою шаною для них буде побудова нової європейської України, переконаний Президент Петро Порошенко.

«Меморіальний комплекс – це надзвичайно важливий мінімум з того, чим ми маємо вшанувати їхню світлу пам'ять. Нова європейська країна – от головний пам’ятник Героям Небесної Сотні. Головне і найвеличніше, чого вони очікують на небесах від нас з вами, і від влади, і від людей – тих, хто залишився доробляти їхню справу на землі», - наголосив Глава держави під час виступу на презентації проектів міжнародного відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Петро Порошенко акцентував увагу на тому, що презентація проектів Меморіалу та Музею відбувається на місці подвигу героїв, за жертовної участі яких змінився не лише розвиток нашої держави. «Без перебільшення можна сказати, що змінився глобальний хід історії – історії Європи, історії світу. Наші Герої Небесної Сотні стали рушійною силою повернення України в сім’ю європейських народів», - сказав Президент.

«Без перебільшення можна сказати, що саме завдяки їм 11 червня минулого року ми отримали безвізовий режим і ворота Європи відкрилися для українських громадян. Без перебільшення можна сказати, що саме завдяки їм восени минулого року, 1 вересня, набула чинності ратифікована Угода про асоціацію. І я абсолютно переконаний, дорогі мої, що це саме завдяки їм – у майбутньому, Україна таки стане членом Європейського Союзу і членом НАТО», - додав він, назвавши зміну ставлення українців до цих двох союзів чи не одним із головних здобутків подій чотирирічної давнини.

«Вони, Герої Небесної Сотні, заслужили те, аби ми, їхні сучасники, належно увічнили пам’ять про революцію – нашу Революцію Гідності, увічнили пам’ять про героїв, які віддали своє життя за соборну, незалежну, вільну, демократичну, європейську Україну», - ще раз підкреслив Петро Порошенко. Він також повідомив, що саме під час зустрічей із родинами героїв та учасниками Революції Гідності й було досягнуто домовленості про спорудження меморіального комплексу «не лише для теперішнього, а й для майбутніх поколінь».

«Щоб всі усвідомлювали і ніколи не забували ціну свободи і цінність європейського вибору. І це не лише моя позиція, як Президента, не лише позиція Парламенту, не лише позиція Уряду. Дуже важливо, що і громадськість, органи місцевого самоврядування взяли участь і прийняли необхідні як законодавчі, так і організаційні рішення, які дають можливість визначити територію, де буде розташований меморіальний комплекс і де постануть ці знакові споруди», - також наголосив Президент.

На публічній виставці на Майдані Незалежності, яку було відкрито сьогодні, представлено дев’ять конкурсних проектів в номінації «Меморіал Героїв Небесної Сотні». До підбиття підсумків всі роботи представлені анонімно. З 15 лютого розпочинається їх громадське обговорення. Всі проекти, що подані на конкурс, також будуть представлені на офіційному веб-сайті замовника конкурсу Міністерства культури України.

Територія проектування охоплює Алею Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до вул. Ольгинської, земельну ділянку по Алеї Героїв Небесної Сотні, 3 та частину земельної ділянки по Алеї Героїв Небесної Сотні, 4 (місце, де розташована Каплиця Української греко-католицької церкви Непорочного Серця Марії та Українських Новомучеників).

Також на виставці представлені приклади світових меморіалів, створених за результатами подібних архітектурних конкурсів.

Про проведення конкурсу щодо об’єкта «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності» було оголошено 23 жовтня 2017 року. Загалом а конкурс було подано 66 заявок від 28 учасників з 12 країн світу, у тому числі і з України.

Результати конкурсу в номінації «Музей Революції Гідності» будуть визначені в липні 2018 року.