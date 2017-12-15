Пластуни передали Президенту України Вифлеємський Вогонь Миру

У День Святого Миколая, напередодні Різдвяних Свят пластуни передали Президентові Петру Порошенку Вифлеємський Вогонь Миру. Вже третій рік поспіль українські скаути – пластуни передають Главі держави вогонь зі Святої землі як знак миру та благополуччя для усіх українців.

«СКОБ, друзі», — так Президент привітав пластунів («СКОБ» — пластове вітання, нагадує прикмети, якими повинен володіти пластун. Розшифровується як «сильно, красно, обережно, бистро» – ред.). Петро Порошенко подякував представникам Пласту, як найбільшої скаутської організації, яка робить надзвичайно важливу справу, щорічно передаючи Вифлеємський Вогонь Миру в Україну. «Недарма цей вогонь називається Вогонь Миру», - додав він.

Президент також нагадав, що починаючи з 2015 року приймає Вифлеємський Вогонь Миру від пластунів. «А насправді цю ініціативу почали 21 грудня 2013 року, коли перший Вогонь був доставлений на Євромайдан. І роль і місце Пласту у патріотичному вихованні нашої молоді дуже важлива», - зауважив Петро Порошенко.

Глава держави також зазначив, що Україна завжди пам’ятатиме п’ятьох пластунів, які віддали своє життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави.

Президент наголосив на важливості того, що Вифлеємський Вогонь Миру буде передано нашим воїнам в АТО. «І взимку він буде зігрівати серця наших воїнів і нагадувати їм, що про них пам’ятає вся Україна», - сказав Петро Порошенко та додав, що завдяки зусиллям пластунів цей Вогонь також передадуть українським воїнам, які зараз перебувають і на лінії зіткнення.

Глава держави подякував пластунам та підкреслив, що Україні потрібні мир, злагода та любов. «І ваша місія, ваша ініціатива надзвичайно важливі», - сказав він.

Петро Порошенко також зазначив, що Вифлеємський Вогонь Миру повинен об’єднувати всю Україну, він має бути і на Закарпатті, і на Луганщині, Донеччині, на Слобожанщині і на Буковині, і всюди. «Ця нова традиція зігріває серця українців і насправді об’єднує нашу державу», - сказав Президент та привітав пластунів із Днем Святого Миколая.

Передаючи Вогонь Миру Главі держави, член крайового проводу Пласту, відповідальний за роботу з волонтерами Андрій Лузан відзначив той факт, що Петро Порошенко вже третій рік поспіль підтримує скаутську ініціативу з поширення цього Вогню і висловив сподівання, що ця традиція закріпиться на довгі роки.

«Ще кілька днів тому цей вогник палав у Відні, де представники з усіх країн, де є скаутинг, в тому числі українські пластуни, взяли цей вогник. І вже сьогодні він в Україні і невдовзі ми будемо поширювати його з представниками всіх українських церков і конфесій у лікарні, сиротинці і дійсно там, де люди цього потребують», - сказав він.

«Сподіваємося, що поширення цього Вифлеємського Вогню Миру дійсно допоможе Україні здобути той довгоочікуваний мир і дякуємо за те, що ви підтримуєте Пласт як український скаутинг», - додав Андрій Лузан, наголосивши на тому, що в останні роки цей Вогонь справді набув сакрального значення для України і українців. Він також додав, що українські пластуни в ці дні згадують про п’ятьох своїх побратимів, які загинули в боротьбі з агресором, а також сотні інших відомих і не відомих імен, які за всі 105 років історії Пласту віддали своє життя в боротьбі за мирну Україну.

«Ми просимо Вас прийняти цей Вифлеємський Вогонь Миру як символ єдності, миру та любові. Ми переконані, що справжня перемога у війні, що триває буде не лише тоді, коли буде мир по всій лінії фронту, а тоді, коли буде взаєморозуміння і повага між українцями. Просимо Вас прийняти цей вогонь і поширювати його далі», - додала голова Київського осередку Пласту Катерина Скороход, вручаючи Президенту ліхтарик з Вогнем.

Пластуни також заспівали пісню Вифлеємського Вогню Миру.