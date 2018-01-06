Повідомлення для ЗМІ

Оприлюднені так звані «документи» від імені Петра Порошенка є низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії Руставі-2 спецслужбою Росії.

Найкрасномовніше про провал ФСБ свідчить факт, який легко перевірити. Олексій Порошенко одружився у Києві у вересні 2013 року, тому у старшого сина Петра Порошенка у 2007 році не було дружини.

Прес-служба Адміністрації Президента звертається до ЗМІ з проханням не поширювати фейкову інформацію, що носить явно замовний з боку країни-агресора характер. А з боку медіа, які поширили неперевірену інформацію, зокрема «Українська правда» і Newsone, розраховуємо на публічне вибачення.

Прес-служба Адміністрації Президента України