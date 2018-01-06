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Різдвяне привітання Президента України
Різдвяне привітання Президента України

6 січня 2018 року - 17:00

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Повідомлення для ЗМІ

14 січня 2018 року - 02:20

Вітання Президента України учасникам Другого благодійного марафону «Разом до перемоги»

13 січня 2018 року - 10:00

Президент підписав Указ про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

13 січня 2018 року - 10:00

Президент провів зустріч із представниками України у Тристоронній контактній групі

10 січня 2018 року - 21:39

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2017 рік у фотографіях
2017 рік у фотографіях

3 січня 2018 року - 10:00

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Повідомлення для ЗМІ

14 січня 2018 року - 02:20

Повідомлення для ЗМІ

Оприлюднені так звані «документи» від імені Петра Порошенка є низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії Руставі-2 спецслужбою Росії.

Найкрасномовніше про провал ФСБ свідчить факт, який легко перевірити. Олексій Порошенко одружився у Києві у вересні 2013 року, тому у старшого сина Петра Порошенка у 2007 році не було дружини.

Прес-служба Адміністрації Президента звертається до ЗМІ з проханням не поширювати фейкову інформацію, що носить явно замовний з боку країни-агресора характер. А з боку медіа, які поширили неперевірену інформацію, зокрема «Українська правда» і Newsone, розраховуємо на публічне вибачення.

 

Прес-служба Адміністрації Президента України

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