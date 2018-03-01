Позиція Росії після рішення Стокгольмського арбітражу дає додаткові підстави подумати про необґрунтованість проекту «Північний потік-2» – Президент

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Міністром оборони Королівства Швеція Петером Хултквістом подякував Швеції і Стокгольмському арбітражу за прийняте рішення, яке має дуже важливе значення для енергетичної безпеки України і Євросоюзу. «Я дуже дякую Вам, пане Міністр, як представнику Швеції, за справедливий, об’єктивний і незалежний судовий процес», - сказав Глава держави.

«Я вітаю рішення Стокгольмського арбітражу, який розставив всі крапки над «і». Підтвердив енергетичну незалежність нашої держави і зобов’язав РАО «Газпром» заплатити 4 млрд 600 млн доларів, забезпечивши енергетичну безпеку України і енергетичну безпеку Європи», - сказав Петро Порошенко.

Глава Української держави зауважив, що після оприлюднення цього рішення суду з боку Росії та РАО «Газпром» пролунали погрози або публічне повідомлення, що вони припиняють постачати газ в Україну, незважаючи на рішення суду, збираються не виконувати рішення суду щодо транзиту і погрожують розривом контракту, хоча це не передбачено контрактом. «Це дає додаткові підстави, щоб продумати наскільки обґрунтованим з точки зору енергетичної безпеки Європи є проект «Північний потік-2», який монополізує постачання газу до ЄС з боку РФ і порушує принципи диверсифікації», - підкреслив Петро Порошенко.

«Я дуже сподіваюсь, що країни північної Європи – Швеція, Фінляндія, Данія – відіграють дуже важливу роль для того, щоб не дати РФ використовувати інструменти газового шантажу проти ЄС і України», - наголосив Президент.