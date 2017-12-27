Працюємо, щоб на хвилі першого звільнення ми не забарилися з другою – Президент

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Зустріч Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України зі звільненими з ворожого полону українцями
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Перемовини про звільнення українських воїнів та патріотів, які залишилися в полоні бойовиків продовжуються і вже 10 січня відбудеться їх новий раунд. Про це Президент Петро Порошенко повідомив під час спілкування зі звільненими з полону бійцями Збройних Сил, яких Глава держави відвідав у Центральному клінічному госпіталі Міністерства оборони України.

Глава держави наголосив, що спільних зусиль потребує подальша робота у питанні звільнення українців, які досі перебувають у полоні. «Я вже доручив своїм радникам, представникам у Тристоронній контактній групі негайно організувати зустрічі і продовження переговорів», - повідомив Петро Порошенко.

 «Працюємо, щоб на хвилі першого звільнення ми не забарилися з другою. Для нас справа честі їх витягнути», - наголосив Глава держави.

Петро Порошенко звернувся до військових із проханням, якщо у полоні залишились їх друзі - написати їм листа. Він також попросив рідних звільнених українців зв'язатися і підтримувати рідних тих, хто поки що залишається у полоні.

Глава держави також привітав військових із прийдешніми новорічними та різдвяними святами та побажав благополуччя їх родинам.

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Президент привітав військових з Новим Роком

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