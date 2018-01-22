Прем’єр-міністр Естонії подякував Президенту України за сприяння у вирішенні питання щодо виключення його країни зі списку офшорів

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом.

Глава держави подякував Естонії за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та допомогу у протидії російській агресії.

Президент України та Прем'єр-міністр Естонії обговорили актуальні питання щодо розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва.

Глава естонського Уряду згадав про розмову з Президентом України в Давосі та подякував Петру Порошенку за особисте сприяння в оперативному вирішенні питання щодо виключення Естонії зі списку офшорів.