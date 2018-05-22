Президент: Антикорупційний суд буде створений

Закон «Про Вищий антикорупційний суд» має бути проголосований Верховною Радою вже на наступному тижні. Про це під час засідання Національно інвестиційної ради заявив Президент Петро Порошенко, підкресливши, що готовий підписати цей Закон.

«Дуже важливо, що ми прийняли рішення створити Антикорупційний суд», - сказав Глава держави. Він нагадав, що процес створення Антикорупційного суду у Парламенті було заблоковано реєстрацією законопроекту, який перешкоджав йому, як Президенту, подати свій варіант. «Рік цей процес був заблокований і лише наприкінці грудня, коли Парламент спромігся його відхилити або відкликати, одразу ж на наступний день був зареєстрований президентський законопроект», - додав Глава держави.

Петро Порошенко зауважив, що його законопроект про створення Антикорупційного суду підтримала майже конституційна більшість. Водночас, Президент акцентував на тому, що депутати подали до цього проекту дві тисячі поправок. «В середу Верховна Рада приступила до його розгляду, два дні працювала і тисячу двісті поправок до президентського законопроекту було відхилено», - сказав він.

Глава держави наголосив, що розгляд законопроекту у другому читанні триває і зараз. «І я сподіваюсь, що наступного тижня це буде історичний момент, коли Верховна Рада буде мати можливість прийняти цей законопроект в цілому», - сказав він.

«Звичайно, наголошую, що дві тисячі поправок не сприяють об’єктивному розгляду, народні депутати уповільнюють процес. Але хочу наголосити, що моя політична воля полягає в тому, щоб по цій новій інституції було прийнято рішення. Цій новій судовій інституції – бути», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент також висловив переконання, що остаточна версія Закону буде узгоджена, в тому числі і з іноземними партнерами.

«Ми маємо знайти достатньо сил і депутати мають підтримати законопроект. І в червні місяці Україна має і проголосувати, і я маю підписати цей важливий законопроект», - сказав Глава держави.

Петро Порошенко також підкреслив, цей Закон важливий не для МВФ, важливий не для наших міжнародних партнерів: «Він, в першу чергу важливий для України, для тої довіри, яку ми завоювали в світі».