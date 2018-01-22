Президент: Австрія є одним з найбільших інвесторів у розвиток української економіки

Австрія є одним із лідерів інвестування в Україну і посідає шосте місце серед держав, що вкладають в розвиток нашої економіки. На цьому Президент України Петро Порошенко наголосив під час спільної прес-конференції з Федеральним Президентом Австрійської Республіки Александером Ван дер Белленом, яка відбулася по завершенні двосторонніх перемовин.

«Хочу наголосити, що є деякі символічні речі: найбільший виробник лиж у Європі – компанія «Фішер» виробляє їх в українському Мукачево, один із найбільших виробників автомобільного прокату «Альпіна» виробляє їх з української сировини. Австрія займає шосте місце за обсягами інвестицій серед усіх країн», - констатував Глава Української держави.

Він зазначив, що загалом сьогоднішні перемовини були «дуже плідні і корисні» та повідомив, що серед іншого сторони обговорили і питання розширення економічної співпраці.

З цією метою, зокрема обговорювалося питання проведення українсько-австрійського бізнес-форуму під час візиту Федерального Президента Австрії в Україну, який має відбутися найближчим часом, повідомив Петро Порошенко.

«Ми домовилися про те, що під час візиту ми спробуємо організувати і бізнес-форум для того, щоб австрійські інвестори могли на власні очі переконатися наскільки привабливими зараз є інвестиції в Україну, наскільки покращується інвестклімат і наскільки комфортніше інвестори зараз почуваються і з поверненням ПДВ, і з невтручанням силовиків, і з прозорістю енергетичного ринку, і з багатьма іншими речами, які кардинально змінилися за останні роки і місяці», - підкреслив Президент.

Він також наголосив, що за останній рік товарообіг між двома країнами зріс на 17 %.

Глави двох держав також висловили задоволення динамікою розвитку двосторонніх відносин у економічному, політичному, гуманітарному та інших напрямках.