Президент: Без Четвертого Універсалу – не було би Акта проголошення незалежності України

Президент Петро Порошенко переконаний, що якби сто років тому не було б ухвалено Четвертий Універсал Центральної Ради, у 1991 році – не було б проголошено Акт незалежності України.

«Без Четвертого Універсалу не було і би Акта проголошення незалежності. Якби наші славні предки далекого 1918 року не посіяли зерна ідеї незалежності, вона б ніколи не розрослася до майже одностайної підтримки на референдумі 1991 року», - заявив Глава держави у виступі на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР у Києві.

«Символічно, що прапор, герб, гімн, гривню, певною мірою єдиний стандарт літературної державної мови ми прийняли у спадок з тих часів. Рівно як і академію наук, і національний архів, україномовні школи та університети. І незалежну від Москви Українську Православну Помісну Церкву. Четвертий Універсал та Акт злуки належать до числа найважливіших документів національно-визвольних змагань», - також додав він.

Петро Порошенко нагадав, що між ухваленням Четвертого Універсалу про незалежність УНР та проголошенням Акта злуки УНР і ЗУНР пройшов рік. «Цілий рік драматичних подій, які змінили Україну, змінили Європу і змінили весь світ», - констатував він зазначивши, що ситуація в Європі в ті часи змінювалася досить стрімко, хоч «зараз нам і здається, ніби наші предки зволікали з рішенням про незалежність».

«Як так, задаємося ми питанням, що Центральна Рада державну самостійність задекларувала майже наприкінці свого існування?»… Виникає питання: «Чому аж Четвертим, а не Першим Універсалом?» - думаємо ми. Насправді, раніше за Україну незалежність при розпаді імперій проголосила лише Фінляндія. Країни Балтії, Центральної Європи та Балкан зробили це вже пізніше за нас. Тільки от вони втримали цю незалежність, а ми – ні! І насамперед про те, чому так сталося, нам і слід сьогодні з вами замислитися». – закликав Президент.

«І було би помилкою, говорити про поразку української революції. Вона не досягла своєї остаточної мети, але внутрішньо переродила суспільство України…», - ще раз нагадав слова відомого історика Івана Лисяка-Рудницького Глава держави і додав: «На фундаменті тієї революції розвивалося «і дальше українське життя».

Президент зазначив, що не має наміру диктувати бачення давніх подій сучасникам чи історикам, однак закликав звертати увагу на історію своєї країни, аналізувати її задля попередження повторення помилок того часу.

«Я не хочу категорично давати персональних оцінок політичним діячам того часу. В надзвичайно складних обставинах вони приймали епохальні рішення і припускалися важких помилок. За все це вони і славу розділяють одну на всіх, і відповідальність несуть спільну. А наш з вами обов’язок – зробити правильні висновки з уроків історії», - підкреслив Петро Порошенко.

За його словами, досвід визвольних змагань 1917-1921 років має ще один важливий для нас вимір. Він вчить, що соціально-економічні проблеми слід вирішувати вчасно та ефективно. «На сто відсотків незворотною наша незалежність стане тоді, коли ми доведемо усьому світові, а насамперед самим собі, що ми стали успішною країною успішних людей», - сказав Президент.

«Переживши найболючіший шок, який спричинили війна та економічна агресія з боку Росії, ми повертаємося на шлях відновлення й розвитку. Маємо подолати зовнішню агресію, розбудувати європейську Україну, і передати її в надійні руки наших дітей та онуків. Це – наша місія, і вона абсолютно реальна і можлива», - заявив Петро Порошенко.

Перед початком урочистих заходів, Глава держави поспілкувався із учасниками акції, присвяченої Дню Соборності України, яка проходила на Хрещатику.