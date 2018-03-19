Президент: Боротьба справжніх патріотів України за право жити у  незалежній європейській державі точиться від Донбасу до Закарпаття

«Ціла низка подій останнього часу свідчить, що боротьба справжніх патріотів України за право жити у суверенній незалежній сильній демократичній європейській державі точиться на всій її території, від Донбасу, де здійснюється пряма агресія проти нашої держави, до Закарпаття, яке стало об'єктом атаки російських спецслужб з метою ускладнити відносини з нашими західними партнерами», - зазначив Президент Петро Порошенко під час виступу на урочистому заході з нагоди відзначення 4-ї річниці Національної гвардії України.

«На фронті чи за колорадською стрічкою, чи за російським триколором дуже легко пізнати ворога. Складніше розібратися в тилу, бо тут, всередині України, ворог гримується, камуфлюється, мімікрує, діє замасковано, підступно, через п'яту колону. Він використовує в своїх інтересах та вплітає у свої ганебні сценарії політиків, які справляють враження на перший погляд цілком проукраїнських – слова із вуст вириваються ніби то патріотичні, а на лобі ж не написано, що іноді вони не стидаються гроші брати навіть із Москви», - підкреслив Глава держави.

Президент наголосив, що в усіх без винятку регіонах країни особовий склад Національної гвардії в межах своєї відповідальності дає відсіч спробам розхитати ситуацію. «Важко навіть порахувати, скільки ж разів мужність, витримка гвардійців, ваша стійкість до провокацій та неухильне дотримання закону і наказу допомагали уникнути кровопролиття під час різноманітних масових акцій, запобігали виходу ситуації з-під контролю. Не давали ворогам та провокаторам отримати те, чого вони прагнули», - підкреслив Петро Порошенко.