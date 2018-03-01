Президент: Членство України в Євросоюзі - питання років, а не десятиліть

Президент Петро Порошенко переконаний, що членство України в Європейському Союзі є питанням кількох років, а не десятиліть. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke.

«У Німеччині це може бути непопулярним, але я абсолютно впевнений, що Україна буде прийнята до Європейського Союзу. І це буде питання років, а не десятиліть. Навряд чи якась інша країна виявляє більше ентузіазму по відношенню до Європи, ніж Україна», - сказав Президент.

Глава Української держави наголосив, що встановив курс на вступ України до НАТО, а потім до ЄС і рішуче продовжуватиме шлях реформ. «Усі експерти підтверджують, що за останні три роки Україна домоглася більшого прогресу, ніж за попередні 25 років» - зазначив Петро Порошенко та підкреслив, що «це стосується і боротьби з корупцією».

«Ми відповідатимемо критеріям вступу, у тому числі щодо боротьби з корупцією», - наголосив він. За його словами, в Україні вже створена «цілком незалежна антикорупційна інфраструктура». При цьому Президент зазначив, що «основа для хабарництва і корупції ліквідована», хоча попереду ще й багато роботи.

«Якщо найуразливішим для корупції раніше був сектор енергетики, то тепер існує комплексна система управління, існує нульова терпимість до корупції», - наголосив він.

«Запитайте у західних інвесторів: вони підтвердять, що ми досягли значного прогресу», - зазначив Петро Порошенко. Він також зауважив, що органи боротьби з корупцією мають підтримку і довіру міжнародних ділових партнерів, і висловив упевненість, що разом з європейськими партнерами Україні вдасться ще більше знизити рівень корупції в країні.