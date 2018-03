Президент доручив підготувати зміни до Конституції щодо закріплення прагнення членства України в НАТО та Євросоюзі

Президент Петро Порошенко доручив підготувати зміни до Конституції України щодо закріплення прагнення нашої держави до вступу до НАТО та до Європейського Союзу.

«Нехай наші партнери по НАТО навіть не сумніваються, що російські генерали вважають війну на Сході України лише першим етапом війни з Альянсом», - зауважив Президент під час зустрічі з особовим складом штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Глава держави зазначив: «Це попри те, що Україна ще не є його членом, що ми маємо, нарешті, статус аспіранта, країни, яка претендує на членство разом з нашими партнерами з Грузії, іншими державами».

Петро Порошенко заявив, що Україна наполягатиме на схваленні Плану дій щодо членства в Альянсі. «Я вже, до речі, віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який на рівні Основного закону закріпить наше прагнення до вступу до НАТО та до Європейського Союзу», - повідомив він.

Президент зазначив: «Зараз на доповіді генерал Забродський (командувач силами антитерористичної операції генерал-лейтенант Михайло Забродський - ред.) детально доповів мені щодо посилення воєнної присутності Російської федерації вздовж кордону і продовження перебування регулярних військ РФ на окупованих територіях», - сказав Президент Петро Порошенко.

За його словами, оперативна обстановка в регіоні, згідно з доповіддю командувача силами АТО, залишається вкрай напруженою. «При цьому, під час систематичних обстрілів, у тому числі з використанням важкого озброєння позицій сил АТО, цілями атак російсько-терористичних угруповань стають мирні мешканці, населенні пункти та об’єкти інфраструктури», - наголосив Президент.

Він нагадав, що 1 березня щорічне послання Федеральним зборам російський президент «перетворив на декларацію погроз усьому світу новітніми зразками смертоносної зброї, здатної багатократно знищити все живе на планеті».

«Не можу сказати, що його шантаж справив будь-яке враження на нас з вами. Ми вже не одне десятиліття живемо в умовах російської військової загрози. В не один рік ми з вами на фронті відбиваємо російську військову агресію», - зауважив Президент.

За словами Глави держави, минулого тижня широкого розголосу набула доповідь американського аналітичного центру Institute for the Study of War. «Інститут вивчення війни виступив з оглядом дислокації російських військ уздовж українсько-російського кордону. За період з 2014 року росіяни розмістили і реорганізували свої сили так, щоб підтримати швидке механізоване вторгнення як з Півночі, так і зі Сходу України. Три механізованих дивізії повністю готові до інтервенції», - зазначив він.

Петро Порошенко наголосив: «Звісно, про те, що написав Інститут, нам відомо й самим, - завдяки тому, що протягом останніх років ми відродили розвідку. Та важливо, що на Заході дедалі більше усвідомлюють ці загрози і для України, і для країн Балтії, і для всієї об’єднаної Європи. Хотілося б, щоби ще одне попередження почули і ті наші співвітчизники, які полюбляють в соціальних мережах скалозубити хештегами на кшталт «#скажітьщепутіннападе».

Президент також зазначив, що нас декілька десятків років усипляли колисанками про «миролюбну» Росію. «І робили це з однією метою – щоб ми не були готові до її нападу. Так, власне, і сталося чотирнадцятого року», - сказав він.

«Але подібної помилки не повторимо більше ніколи. Тепер в Росії знають, що ми готові до відсічі, і дев’ять грамів свинцю припасли для кожного, хто прийде до нас із мечем», - підкреслив Петро Порошенко.

За словами Президента, на даний момент до складу російських окупаційних військ на Сході України входять два армійських корпуси загальною штатною чисельністю тридцять п’ять з половиною тисяч осіб. Вони безпосередньо підпорядковані оперативному командуванню, створеному на базі Восьмої загальновійськової армії Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації. Він наголосив, що командні посади в цих корпусах з рівня командира взводу, командира роти і далі командира батальйону, бригади обіймають російські кадрові офіцери.

«Всього на окупованих територіях українським військам протистоїть майже сімсот танків; більше тисячі броньованих бойових машин; більше тисячі артилерійських систем та 300 реактивних систем залпового вогню. Все ця «армада» - поставлена Росією. Найманців готують в російських навчальних центрах в окупованому українському Криму, в Ростовській та Білгородській областях Росії», - також зазначив він.

Крім того, для вишколу підготовки підрозділів окупаційних військ російське командування створило мережу полігонів в тимчасово окупованих районах Донеччини та Луганщини та організувало на них проведення повного комплексу заходів оперативного та бойового тренування. «Ці заходи проводяться у терміни, встановлені командуванням Південного військового округу Збройних Сил РФ в єдиній, - наголошую, єдиній - системі підготовки військ та штабів російської армії до воєнних дій проти України», - також наголосив Президент.