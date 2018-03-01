Президент: Катеринівка – не сіра зона. Тут наш прапор і ми нікому і ніколи ні цю землю, ні цих людей не віддамо

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко відвідав нещодавно звільнене село Катеринівка Луганської області.

Глава держави поспілкувався з місцевими жителями, поцікавився проблемними питаннями і тим, як вони вирішуються. Мешканці Катеринівки звернулись по Глави держави та зазначили, що найбільше хочуть встановлення миру.

«Саме тому я і прийняв рішення, щоб приїхати в Катеринівку. Бо це є символ – символ миру, символ звільнення українськими Збройними Силами без жодного пострілу. Для того, щоб не було ні російських, ні сепаратистських військ. Щоб захистити мирних мешканців Катеринівки», - зазначив Петро Порошенко.

Він також відзначив важливість запровадження миротворчої місії ООН, яка дасть можливість роззброїти незаконні збройні формування, вилучити всю зброю, яка була привезена.

«Нам потрібно, щоб тут розпочиналось нарешті мирне будівництво», - підкреслив Президент, додавши: «Ми будемо робити все можливе, щоб швидше був мир».

Президент також підкреслив, що в Катеринівці має бути щотижня мобільний термінал Ощадбанку, щоб мешканці могли отримати заробітну плату, пенсію.

«Щоб відновлювалось нормальне мирне життя. Щоб не було, як вони це називають – Катеринівка сіра зона, тут нічого немає. От ми з цим не збираємось миритись. Ніяка тут не сіра зона», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив: «Ось дивіться – це наш прапор. І ми за наш прапор нікому і ніколи ні цю землю, ні цих людей не віддамо». «Саме тому сьогодні я з вами», - сказав він.

Верховний Головнокомандувач також відвідав військових на передовій.