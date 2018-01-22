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Президент: Маємо забезпечити додатковий контроль за в'їздом в Україну громадян країни-агресора

1 березня 2018 року - 18:20

Президент: Маємо забезпечити додатковий контроль за в'їздом в Україну громадян країни-агресора

Рада Національної безпеки і оборони розглянула питання контролю за в'їздом в Україну громадян країни-агресора. Зокрема, під час засідання РБНОУ відбулося обговорення змін до законів «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та «Про прикордонний контроль».

За словами Президента Петра Порошенка, ці зміни спрямовані на те, щоб забезпечити додатковий контроль за в'їздом в Україну громадян країни-агресора, посилення правової основи механізму попередньої перевірки підстав для прибуття до України з використанням електронного повідомлення. «Нарешті, це має запрацювати і мати законодавче забезпечення», - підкреслив Глава держави.

Президент також запропонував обговорити  комплекс заходів у боротьбі із корупцією у відповідних службах, зокрема у Державній міграційній службі. При цьому він відзначив позитивний ефект від кроків, які були вжиті Національною поліцією, Міністерством внутрішніх справ у притягненні до відповідальності корупціонерів у системі, в тому числі і за допомогою від Служби безпеки України.

«Ми маємо жорсткіше перевіряти підстави для набуття громадянства. Це не має бути всередині районної структури. Взагалі звузити коло осіб, які мають право ставати громадянами за територіальним походженням», - сказав Петро Порошенко.

«Слід посилити в цій частині повноваження Комісії з питань громадянства», - наголосив Глава держави. Він звернувся до Глави Адміністрації Президента України, Голови Комісії з питань громадянства Ігоря Райніна: «За цією комісією має бути останнє слово, бо в комісії є представники і Міграційної служби, і Міністерства внутрішніх справ, і Служби безпеки України, і Уряду, і всіх необхідних служб».

«Зараз український паспорт – один із найкращих у рейтингу паспортів світу, і він не повинен діставатися аби кому, без належних легальних підстав, а тим більше на корупційній основі», - підкреслив Президент.

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