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Президент: Ми маємо наполегливо працювати для того, щоб Україна змінилася відповідно до стандартів НАТО

12 березня 2018 року - 18:03

Президент: Ми маємо наполегливо працювати для того, щоб Україна змінилася відповідно до стандартів НАТО

Президент  Петро Порошенко на зустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу зазначив, що Українська держава щоденно має позитивні зрушення та досягнення у впровадженні реформ як з точки зору економіки, або енергетики, так і з точки зору безпеки.

«На сайті НАТО Україна перейшла в іншу категорію – перейшла в перелік країн-аспірантів. Я прийняв рішення спрямувати листа до Генерального секретаря НАТО, базуючись на своїх домовленостях. І на сьогоднішній день Україна включена в перелік країн-аспірантів»,  - зазначив Президент.

«І далі ми маємо наполегливо працювати для того, щоб Україна змінилася відповідно до стандартів НАТО. Цьому значною мірою буде сприяти проект Закону про національну безпеку, зареєстрований в Парламенті, який був схвалений і розроблений у тісній співпраці із нашими партнерами по НАТО», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що це також має пряме і безпосереднє відношення до інвестиційного клімату. «Тому, що посилюється парламентський контроль за сектором оборони і безпеки, посилюється громадський контроль за сектором оборони і безпеки. І збільшується рівень довіри до України, як до надійного партнера НАТО»,  - зазначив він.

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