Президент: Ми маємо робити все можливе, щоб прибрати з українсько-польського порядку денного чутливі питання і об'єднуватись навколо надзвичайно важливих питань 

Президент Петро Порошенко обговорив з Прем'єр-міністром Польщі питання двосторонньої співпраці.

«Це була моя перша зустріч з паном Матеушем в якості Прем’єр-міністра. Можу сказати, що вона достатньо конструктивна», - повідомив Президент журналістам за підсумками переговорів.

Глава держави поінформував, що обговорювався візит польського Прем’єра в Украіну. Також обговорювались питання військово- технічноі співпраці, питання відновлення роботи у рамках литовсько-украінсько-польськоі бригади.

«Ми поговорили про спільну координацію дій у сфері енергетичної безпеки, говорили про «Півніний потік-2»,- додав він.

За словами Петра Порошенка, в тому числі обговорювалось і питання нещодавно ухваленого в Польщі закону. «Моя позиція щодо закону абсолютно не змінилася, так само як і щодо чутливих питань нашоі історіі - треба залишити історію історикам, експертам. А політики мають займатися майбутнім», - підкреслив Петро Порошенко.

«Якщо політики будуть займатися історією, а історики будуть займатися політикою, як правило ні до чого доброго це не приводить», - сказав Президент та зауважив, що ми очікуємо на розгляд цього закону у польському Кониитуційному суді і це питання хвилює багатьох украінців.

«Але на моє глибоке переконання Польща є нашим стратегічним партнером. Польща є нашим адвокатом у питаннях європейськоі інтеграціі. І ми маємо робити все можливе для того, щоб прибрати з порядку денного питання, які є чутливими, які розколюють нас. І об'єднуватись навколо надзвичайно важливих проблем і питань»,- сказав Глава держави.

«Мені здаєься, що ця позиція була підтримана польським Прем’єром і ми знайдемо порозуміння»,- сказав Петро Порошенко.

Він також зазначив, що залишається оптимістом у вирішенні цих питань.