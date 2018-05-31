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Президент на Одещині вручив сертифікати на земельні ділянки воїнам, що захищали Україну на Сході

1 червня 2018 року - 20:33

Президент на Одещині вручив сертифікати на земельні ділянки воїнам, що захищали Україну на Сході

Президент Петро Порошенко під час відвідування Авангардівської об’єднаної територіальної громади Одеської області вручив 14 військовослужбовцям –учасникам АТО сертифікати на земельні ділянки.

«Немає жодної області, району чи родини в державі, чиї сини й доньки не захищали б Україну. Ми всі маємо чітко усвідомлювати свою відповідальність перед українськими воїнами і героями», - наголосив Глава держави. Він підкреслив, що йдеться про медико-соціальну реабілітацію військових, соціальний захист їх родин та багато інших заходів.

«Вони мають почувати себе найбільш шанованими громадянами», - переконаний Петро Порошенко.

Однією з форм такої підтримки з боку держави Президент назвав надання воїнам АТО права на власність на земельні ділянки.

«Сьогодні я маю честь разом з вами вручити сертифікати на земельні ділянки. З одного боку, як реалізацію соціальної політики, а з іншого – як реалізацію політики децентралізації, коли саме громада вирішує хто достойний її отримати», - зауважив він.

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