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Президент на початку квітня планує відвідати Німеччину для координації подальших дій

16 березня 2018 року - 18:08

Президент на початку квітня планує відвідати Німеччину для координації подальших дій

Президент Петро Порошенко наголосив, що українська влада докладає всіх можливих зусиль для координації дій з партнерами у Нормандському форматі.

«Одразу після Великодня планую здійснити візит до Німеччини», - розповів Глава держави під час зустрічі з особовим складом штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Президент зауважив, що координація дій спрямована на забезпечення ухвалення рішення Ради безпеки ООН про миротворців, які мають прийти на українську землю, і забезпечити ефективну імплементацію Мінських домовленостей.

За словами Глави держави, першочерговими кроками у сфері безпеки мають бути забезпечення сталого режиму припинення вогню; виведення окупаційних російських військ з Донбасу; безперешкодний доступ спостерігачів СММ ОБСЄ до усієї окупованої території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону. «І наголошую - досягнення домовленості щодо розміщення на території Донбасу, включаючи неконтрольовану частину кордону між Україною та Росією, повноцінної миротворчої місії ООН, які мали би право і роззброювати незаконні збройні формування, і забезпечувати порядок на окупованих територіях», - зазначив Президент.  

Глава держави наголосив, що ці кроки сприятимуть створенню необхідних передумов для просування на шляху політичного врегулювання.

 
 
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