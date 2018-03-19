Президент на Рівненщині: Відкриття нового дитячого садочку - яскравий приклад зрушень, можливих завдяки об'єднанню зусиль

Президент Петро Порошенко на Рівненщині відкрив новозбудоване приміщення дошкільного підрозділу Обарівського ліцею.

Вітаючи малюків та їх батьків із відкриттям, Глава держави зазначив, що це приміщення побудоване із застосуванням енергоефективних технологій, має яскравий, креативний зовнішній та внутрішній дизайн, багатофункціональний простір, тематичне оформлення у сучасній стилістиці.

«Дуже важливо, що увага влади, як державної, так і місцевої, спрямована на майбутнє України - на цих дітей», - сказав Петро Порошенко. Президент підкреслив, що будівництво нового дитячого садка стало можливим завдяки реформам, зокрема реформі децентралізації.

«Те, що я вам обіцяв під час своєї виборчої кампанії, що ми зробимо децентралізацію. І всі гроші, які раніше концентрувалися в Києві прийдуть до територіальних громад. І громади самі будуть визначати як краще використати ці гроші. Не треба з торбами більше ніколи їздити до Києва. Все, що громада заробила, залишається в її розпорядженні», - наголосив Президент. Він зазначив, що «абсолютно рекордні обсяги коштів зараз йдуть на підтримку територіальних громад».

Президент підкреслив, що на Рівненщині від початку року це вже третій новий дитсадок. «По усій Україні відкриваються сотні дитячих садків, шкіл, з абсолютно новою програмою навчання», - сказав Петро Порошенко.

«Завдяки єдності ми втілюємо найсміливіші плани у життя. Ми руйнуємо плани агресора, який прагне підірвати зсередини та розхитати Україну. Ми й далі будемо будувати дитячі садки, школи, дороги, лікарні, армію», - наголосив Глава держави.

«Усе, що я бачу зараз тут, в Обареві - яскравий приклад як починає змінюватися життя, які зрушення можливі завдяки об’єднанню зусиль та згуртованості, завдяки децентралізації. Мені ніколи не перестане бути цікавим, в яких умовах виховуються наші діти. Я не припиню повторювати, що витрати на освіту – найкраща інвестиція в майбутнє», - додав Президент та побажав усім міцного здоров’я, добра, миру, щедрої долі та невичерпної жаги до знань.

«Ніщо не буде кращим символом нашого руху в Європу, ніж сьогоднішня велика подія. Безумовно - для мам. Безумовно - для батьків. Безумовно - для дідусів і бабусь. Я вже і сам дідусь. Але, в першу чергу, для цього молодого покоління, яке вже буде мати абсолютно нові - інші умови, абсолютно нову - кращу освіту. Мати найсміливіші плани на життя і з впевненістю дивитиметься в майбутнє», - наголосив Президент.

Після символічного перерізання стрічки разом із вихованцями садочку Петро Порошенко оглянув нове приміщення ДНЗ. Зокрема, групи для занять та приміщення для сну, музичну залу.

Глава держави поспілкувався з малюками у одній із груп і поцікавився чи подобається їм у новому садочку. Він також поцікавився у завідуючої Тетяни Романович чим новий заклад відрізняється від попереднього. Завідуюча розповіла, що, в першу чергу, це повноцінний ДНЗ повного дня, а раніше у селищі не було садочка і лише функціонували групи дошкільної освіти короткотривалого перебування. У новому закладі також сучасні і комфортні умови, відзначила керівник ДНЗ. «Це велика радість для батьків. Вони всі довго чекали на відкриття садка», - сказала вона.

На території Обарівської сільської ради проживає 380 дітей дошкільного віку, зокрема: в с.Обарів – 338 дітей, в с.Ставки – 42 дитини. При Обарівському ліцеї функціонує дошкільний підрозділ, який відвідує 53 дитини.