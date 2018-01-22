Президент нагородив 108 військовослужбовців

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про відзначення державними нагородами України».

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку нагороджено 108 воїнів. Високих державних нагород удостоєно 105 військовослужбовців Збройних Сил України, з яких 43 посмертно і 62 поранених, 2 співробітники Міністерства внутрішніх справ України, що також представлені до нагороди посмертно та один поранений військовослужбовець Національної гвардії України.

Бійці, відзначені орденами «Богдана Хмельницького» та «За мужність» III ступеня, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни», брали участь у антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.

Серед нагороджених посмертно 22-річний командир парашутно-десантного взводу парашутно-десантної роти парашутно-десантного батальйону 25 окремої повітрянодесантної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, лейтенант Федір Караконстантин. Дисциплінований та ініціативний Федір Караконстантин ставився до виконання службових обов’язків з почуттям високої відповідальності, вмів правильно виділити головний напрямок роботи, поставлені завдання виконував з високою відповідальністю та у визначені терміни.

Лейтенант Караконстантин багаторазово брав участь в АТО з березня 2017 року. Загинув 8 грудня 2017 року під час виконання бойового завдання в районі Авдіївки Донецької області - внаслідок обстрілу позиції підрозділу зі стрілецької зброї та РПГ зі сторони бойовиків Федір Караконстантин отримав кульове поранення голови несумісне з життям.

За бездоганне виконання військового обов'язку, виявлені при цьому доблесть і честь Федір Караконстантин відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).