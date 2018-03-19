Президент нагородив діячів театрального мистецтва

В Міжнародний день театру Президент України Петро Порошенко відзначив державними нагородами українських артистів та діячів театрального мистецтва.

Відповідно до Указу Глави держави за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру орденом князя Ярослава Мудрого нагороджено головного режисера Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г.Шевченка Анатолія Солов’яненка, орденом «За заслуги» артиста - провідного майстра сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Олексія Богдановича, доцента кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого Станіслава Которобая та артиста Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича Адама Цибульського.

Орденом княгині Ольги нагороджено начальника відділу Національної академії мистецтв України Тетяну Лєнкову.

Президент також присвоїв почесні звання «Народний артист України» та «Заслужений артист України» артистам та режисерам кількох українських театрів.