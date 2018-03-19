Президент нагородив нацгвардійців та присвоїв двом полкам НГУ імена козацьких полковників Івана Богуна та Дмитра Вишневецького

З нагоди 4-ї річниці створення Національної гвардії України Президент Петро Порошенко підписав Указ про присвоєння 8 полку оперативного призначення Національної гвардії України імені Івана Богуна і надалі іменувати його – 8 полк оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України.

Президент також підписав Указ про присвоєння 18 полку оперативного призначення Національної гвардії України імені Дмитра Вишневецького і надалі іменувати його – 18 полк оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького Національної гвардії України.

Відповідні Укази Глава держави видав з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті українців, які зробили значний внесок у створення та розвиток держави, а також захист її територіальної цілісності й незалежності, національно-патріотичного виховання особового складу Національної гвардії України.

Президент вручив прапори частин командирам відповідних полків під час урочистого заходу з нагоди відзначення 4-ї річниці Національної гвардії України у Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів НГУ.

Президент також вручив нацгвардійцям державні нагороди за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм.