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Зустріч Президента з жінками – представницями силових структур, які брали або беруть участь у відсічі агресії на Сході нашої держави
Зустріч Президента з жінками – представницями силових структур, які брали або беруть участь у відсічі агресії на Сході нашої держави

7 березня 2018 року - 17:37

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Президент нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня за доблесть і героїзм сержанта Сабіну Галицьку посмертно

7 березня 2018 року - 17:32

Президент нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня за доблесть і героїзм сержанта Сабіну Галицьку посмертно

Президент Петро Порошенко нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня за проявлену мужність, доблесть, героїзм, виявлені під час виконання службового обов’язку старшу медичну сестру  відділення 10 окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, сержанта Сабіну Галицьку посмертно. Під час зустрічі з жінками – представницями силових структур, які брали або беруть участь у відсічі агресії на Сході нашої держави, Глава держави вручив державну нагороду батьками Сабіни Галицької.

Президент наголосив, що нині велика кількість українських жінок знаходяться на фронті і беруть безпосередню участь у бойових операціях та стоять на захисті Української держави.

Петро Порошенко зазначив, що Сабіна Галицька мала дуже мирну професію. «Ця тендітна українська дівчина-воїн, починаючи з 2016 року, брала участь в обороні української землі від російського агресора. Сабіна була високопрофесійно підготовлена, сумлінно та досконало виконувала свої обов’язки санінструктора», - сказав він.

Глава держави нагадав, що Збройні Сили України звільнили селище Катеринівка, де люди жили у так званій «сірій зоні» і були повністю позбавлені будь-яких нормальних умов життя: не працювала школа, було відсутнє тепло, часто-густо не було світла і не було жодної медичної допомоги.

«І Сабіна це сприйняла як своє особисте завдання: поїхати туди зі своїми бойовими товаришами для того, щоб допомогти людям, врятувати їх життя. Як вона до цього рятувала життя нашим пораненим воїнам на передовій, і так само допомагала місцевому цивільному населенню», - сказав Петро Порошенко.

Президент зазначив, що сержант Галицька загинула в результаті обстрілу так і не доїхавши до місця призначення. «І про цей випадок зараз знає весь світ – коли український воїн, українська дівчина їде допомагати, а російські агресори і підконтрольні їм найманці розстрілюють бронемашину»,- додав він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять Сабіни Галицької і всіх загиблих, які віддали життя, захищаючи Україну.

Петро Порошенко подякував батькам Сабіни – мамі Тетяні Михайлівні  і батьку Станіславу Бернадовичу, за те, що виховали таку доньку, яка назавжди буде прикладом української жінки, українського воїна, українського патріота.

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Зустріч Президента з жінками – представницями силових структур, які брали або беруть участь у відсічі агресії на Сході нашої держави

7 березня 2018 року - 17:37
Президент Петро Порошенко зустрівся з жінками – представницями силових структур, які брали або беруть участь у відсічі агресії на Сході нашої держави та вручив державні нагороди, 7 березня 2018 року
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