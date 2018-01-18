Президент нагородив українських воїнів, які відзначилися у захисті України від агресора

Під час відвідування Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині, Президент Петро Порошенко вручив державні нагороди двадцятьом українським воїнам.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено старшого лейтенанта Дмитра Боіштяна, молодшого лейтенанта Василя Грекала.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначено сержантів Анатолія Андрійченка, Олександра Бондаренка, Ігоря Дзюбу, Тетяну Житомирець та Віталія Зварича, старшого сержанта Валентина Голуба, молодших сержантів Віталія Жаврука і Андрія Кобринчука, солдатів Дмитра Козіна, Тараса Колодія та Миколу Тараненко, старших солдатів Сергія Кузьмишина і Костянтина Середу, старшин Сергія Криштака, Віталія Дощового і Ярослава Савулу.

Цим орденом також було нагороджено учасників антитерористичної операції Андрія Шараскіна та Геннадія Дощенка (посмертно). Нагороду останнього з рук Глави держави отримала дружина Світлана.

Санітарний інструктор механізованої роти механізованого батальйону 93 окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України Тетяна Житомирець виконувала бойові завдання з зоні проведення АТО на території Луганської і Донецької областей з 14 січня 2015 року по 6 березня 2016 року та з 30 вересня 2016 року по 7 липня 2017 року.

З 17 по 18 січня 2015 року сержант Житомирець виконувала бойові завдання в районі Донецького аеропорту. 17 січня 2015 року брала участь у штурмі «Будинку з хрестами» у складі 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону. Перебуваючи на радіолокаційній станції польотів займалась стабілізацією та евакуацією поранених. Ввечері 17 січня 2015 року сержант була переміщена до метеовежі, де продовжувала надавати медичну допомогу.

Президент привітав військових з нагородами, а також звернувся до воїнів, завдяки яким Україна вистояла проти ворога, і відзначив успішний виступ команди ветеранів АТО на «Іграх нескорених». «Тоді я вкотре переконався, що Україна так само переможе у боротьбі за незалежність і відновлення своєї територіальної цілісності»,- сказав він.

«Стоячи сьогодні перед вами я хотів би окремо подякувати українським воїнам, під захистом яких сьогодні ми перебуваємо. Незламний бойовий дух, відверта надійна броня нашої держави. Наші воїни твердо утримують фронт, який насправді є рубежем між диктатурою і демократією», - також додав Петро Порошенко.

Згадав Глава держави і героїчних «кіборгів», що обороняли Донецький аеропорт. «Навіть ворог був вражений самопожертвою наших героїв. В тих трагічних подіях не витримали навіть бетон і залізо. Оборонці Донецького аеропорту віднині і на віки стануть символом незламності духу захисників України», - наголосив Президент.

Петро Порошенко висловив вдячність режисерській групі фільму «Кіборги» та її керівнику Ахтему Сеітаблаєву, яким вдалося створити дуже правдивий фільм-розповідь про ті історичні, героїчні і трагічні події.