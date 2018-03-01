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Президент нагородив військовослужбовців Збройних Сил України

17 березня 2018 року - 16:50

Президент нагородив військовослужбовців Збройних Сил України

Президент Петро Порошенко нагородив українських воїнів, які стримують російську агресію на сході нашої держави. Глава держави вручив нагороди воїнам під час поїздки до Донецької та Луганської областей, де він, зокрема відвідав передові позиції Збройних Сил України та поспілкувався з військовослужбовцями.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України було нагороджено дванадцять військовослужбовців ЗСУ. Серед них семеро нагороджено орденом Богдана Хмельницького та п’ятеро медаллю «За військову службу Україні».

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №67/2018

Про відзначення державними нагородами України
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