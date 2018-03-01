Президент нагородив жінок-військових високими державними нагородами

За зразкове виконання службового обов’язку Президент Петро Порошенко відзначив високими державними нагородами жінок – представниць силових структур, які брали або беруть участь у відсічі російській агресії на Сході нашої держави.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджена командир відділення взводу 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ Збройних Сил України молодший сержант Катерина Космина. Молодший сержант Космина неодноразово виконувала бойові завдання із захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Зарекомендувала себе особливо дисциплінованим та вимогливим військовослужбовцем, грамотним та компетентним спеціалістом з високим рівнем тактико-спеціальної підготовки.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено старшу медичну сестру госпітального відділення медичної роти сержанта Оксану Попову. За час проходження служби сержант Попова зарекомендувала себе як працелюбний, старанний і вимогливий до себе та підлеглих військовослужбовець. Двічі виконувала бойові завдання із захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України на території Донецької та Луганської областей.

Під час виконання службових обов'язків неодноразово показувала свій професіоналізм надаючи першу медичну допомогу пораненим. Проявляла мужність та героїзм під час евакуації поранених з поля бою, завдяки чому було врятовано життя та здоров'ї багатьох військовослужбовців.

Медаллю «За військову службу Україні» нагороджено фельдшера військової частини Національної гвардії України старшину Оксану Романову. Старшина Романова протягом 2016 – 2017 років брала активну участь у виконанні службово-бойових завдань у районі проведення антитерористичної операції на Сході України, де виявляла мужність та сміливість. У ході виконання бойових завдань у складних умовах з ризиком для життя сумлінно виконувала службові обов’язки.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено старшого лейтенанта полку патрульної служби поліції особливого призначення «Київ» Євгенію Лощенко. З січня 2014 року Євгенія брала активну участь у Революції Гідності. Займалася волонтерською діяльністю, зокрема організовувала доставку теплих речей та продуктів харчування, облаштовувала місця для обігріву та харчування, надавала першу домедичну допомогу постраждалим у сутичках на Майдані Незалежності.

1 грудня 2014 року вступила на службу до органів внутрішніх справ до батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Київ-1». Неодноразово відряджалася для охорони публічного порядку в районах проведення антитерористичної операції, де брала участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, залишаючись відданою справі служіння українському народові.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня також нагороджено лейтенанта поліції полку патрульної служби поліції особливого призначення «Дніпро-1»Софію Шапошник. Лейтенант Шапошник неодноразово відряджалася для виконання завдань та несення служби до районів проведення антитерористичної операції, зокрема до населених пунктів Бахмут та Часів Яр Донецької області. Безпосередньо чергувала та вела роботу з організації роботи і забезпечення функціонування блокпостів на території Дніпропетровської області. Здійснювала допомогу переселенцям з Криму, Донецької та Луганської областей. Організовувала надання гуманітарної допомоги підрозділам Збройних Сил України та Національної гвардії України, які перебували в районах проведення антитерористичної операції.

У жовтні 2014 року допомагала вивозити поранених з Донецького аеропорту.