Президент: Не допущу жодних дій, які б дали підстави поставити під сумнів безвіз для українців

«Я прошу – не слухайте тих, хто намагається «накаркати» призупинення безвізу. Це – те ж саме коло «прогнозистів», які пророчили, що нам його ніколи не дадуть. Більше того, писали листи, зверталися до країн-членів Євросоюзу, до Європейської Комісії, до Європейської Ради з проханням не надавати нам безвізового режиму», - сказав Президент Петро Порошенко під час прес-конференції на тему: «Виклики – 2018».

«І більшу частину своєї каденції я поклав на те, аби разом з вами вибороти це законне право кожного українського громадянина. І не допущу жодних дій, які б дали підстави поставити його під сумнів», - заявив Президент.

За його словами, надання українцям права безвізових подорожей країнами Європи стало наслідком змін, які відбулись в Україні. Він також зауважив, що станом на зараз, перевагами безвізового режиму скористалися півмільйона українських громадян, які, отримавши біометричні паспорти, вільно подорожують світом.