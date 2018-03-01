Президент не підтримує законопроект щодо скасування третьої групи спрощеної системи оподаткування

Президент Петро Порошенко на зустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу наголосив, що не підтримує законопроект (№8089 – ред.) щодо скасування третьої групи для платників податків за спрощеною системою, запропонований окремими депутатами.

«Я не підтримую його. Впевнений в тому, що на сьогоднішній день сучасні технології дозволяють нам порахувати операції суб’єктів господарювання без дороговартісної купівлі РРО (Реєстратора розрахункових операцій – ред.). Можна використовувати смартфони, захищені програми, можна фіскалізувати фінансові потоки і захистити бізнес», - підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко висловив впевненість, що спільними зусиллями вдасться підвищити інвестиційний клімат в державі, покращити позиції України в рейтингу Doing business і забезпечити економічне зростання.